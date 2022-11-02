Двох кримських татар у Росії засудили до 11 років ув'язнення за участь у "Хізб ут-Тахрір"

Прокурор вимагав для нього 12 років ув'язнення з обмеженням свободи переміщення на 1,5 року

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив двох громадян України до 11 та 11,5 року позбавлення волі за участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії вважається терористичною.

Про це повідомили омбудсменка Людмила Денісова та організація "Кримська солідарність", інформує Громадське.

64-річного кримського татарина Зекір’ю Муратова засудили до позбавлення волі на 11,5 року. Прокурор вимагав для нього 12 років ув'язнення з обмеженням свободи переміщення на 1,5 року.

Муратов має інвалідність третьої групи. За даними Денісової, у нього є захворювання опорно-рухового апарату, а також хронічна гіпертонія та стенокардія. Він раніше переніс декілька операцій. Улітку 2021 року Муратов перехворів на коронавірус у слідчому ізоляторі.

А Вадима Бектемирова засудили до 11 років у колонії суворого режиму. Перші 3 роки він проведе у в'язниці. Прокурор також просив для нього 12 років.

Бектемиров - магістр зі спеціалізації "Ісламські навчання" факультету арабської літератури та гуманітарних наук. До затримання він підтримував сім'ї політв'язнів, організовував передачі арештованим кримським татарам, мусульманам, відвідував судові засідання з політично мотивованих справ.

Муратова та Бектемирова визнали винними в участі у діяльності "Хізб ут-Тахрір", яка визнана в Росії терористичною.

Під час оголошення вироку затримали трьох громадянських журналістів, згодом їх відпустили.

Справи "Хізб ут-Тахрір"

Організація "Хізб ут-Тахрір" у Росії та Казахстані визнана терористичною. У країнах Європи та США "Хізб ут-Тахрір" публічно й вільно діє як міжнародна ісламська політична партія та організація.

Росія активно переслідує учасників "Хізб ут-Тахрір" на території анексованого Криму. Лише у січні за звинуваченням в участі у "Хізб ут-Тахрір" Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вироки кримським татарам Енверу й Різу Омеровим та Айдеру Джаппарову - 18, 13 і 16 років позбавлення волі відповідно.

У вересні 2020 року в Росії засудили ще сімох жителів Криму за справами щодо "Хізб ут-Тахрір". Кожен із них отримав покарання щонайменше у 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в анексованому Криму вранці 9 лютого у будинках кримських татар російські силовики провели обшуки, після чого затримали кількох людей.