Двох поліцейських затримали на Потавщині під час отримання 10 тис. хабара За цю суму вони обіцяли уникнути відповідальності затриманому за крадіжку

Двох співробітників Національної поліції в Полтавській області затримали під час отримання 10 тис. гривень неправомірної вигоди.

Фото: Нацполіція

"Двох оперуповноважених сектору кримінальної поліції викрили у вимаганні. За можливість уникнути відповідальності за крадіжку чоловік мав передати поліцейським 10 тис. гривень", - повідомляють на сайті обласного управління Національної поліції. Під час передачі грошей правоохоронців затримали співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції і слідчі Державного бюро розслідувань.

Фото: Нацполіція Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Затриманим готується оголошення підозри і клопотання про обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, що п равоохоронці затримали мера одного з міст Дніпропетровської області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 5 тис. доларів.

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