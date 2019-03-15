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Двох поліцейських затримали на Потавщині під час отримання 10 тис. хабара

За цю суму вони обіцяли уникнути відповідальності затриманому за крадіжку
Двох співробітників Національної поліції в Полтавській області затримали під час отримання 10 тис. гривень неправомірної вигоди.
Двох поліцейських затримали на Потавщині під час отримання 10 тис. хабара Фото: Нацполіція

"Двох оперуповноважених сектору кримінальної поліції викрили у вимаганні. За можливість уникнути відповідальності за крадіжку чоловік мав передати поліцейським 10 тис. гривень", - повідомляють на сайті обласного управління Національної поліції.

Під час передачі грошей правоохоронців затримали співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції і слідчі Державного бюро розслідувань.


Фото: Нацполіція 

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Затриманим готується оголошення підозри і клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали мера одного з міст Дніпропетровської області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 5 тис. доларів.
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15 03 2019 09:28
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