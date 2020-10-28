Двоє постраждалих унаслідок вибуху на газорозподільній станції в Харківській області в критичному стані

До Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги доставлено вісьмох осіб, які постраждали внаслідок вибуху і пожежі на газопереробній станції в Дергачівському районі області.

"До "швидкої" доставлено вісім осіб. З них п'ятеро осіб в опіковому відділенні: двоє - в реанімації, у критичному стані, троє - у відділенні", - повідомили в прес-службі Харківської міськради з посиланням на завідувача опікового відділення лікарні швидкої та невідкладної допомоги Аслана Цогоєва, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, ще один потерпілий - у відділенні політравми, один - в операційній, після чого буде направлений у відділення травматології, та ще у одного – гіпертонічний криз, його оглядають лікарі.

Унаслідок події за уточненими даними загинули дві людини, ще дев'ятьох у стані різного ступеня важкості госпіталізовано до медзакладів Харкова та області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Харківщині стався вибух на газорозподільній станції: двоє людей загинули та 9 постраждали