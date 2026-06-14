Двосторонні переговори Трампа і Зеленського на G7 не передбачені – The Guardian
Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті G7 разом із Володимиром Зеленським, однак окремих переговорів між ними не заплановано.
Про це повідомляє The Guardian.
Саміт відбудеться 15–17 червня в Евіані. У Трампа передбачені двосторонні зустрічі з Еммануелем Макроном, а також лідерами Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії, проте зустрічі із Зеленським у графіку немає.
Водночас у Білому домі заявили, що США прагнуть якнайшвидшого завершення війни в Україні.
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G7, який відбудеться 15-16 червня в Евіані.