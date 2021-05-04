Двосторонній товарообіг між Україною і Катаром у 2020 році становив $150 млн - Зеленський

За словами Зеленського, "потенціал торговельно-економічної співпраці з Катаром може бути значно вищий"

Двосторонній товарообіг за результатами такого складного, "пандемічного" 2020 року сягнув високих показників - майже $150 млн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2020 році двосторонній товарообіг між Україною та Катаром зріс удвічі, незважаючи на поширення пандемії коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Торговельно-економічна співпраця - основа наших відносин із Катаром. Приємно, що двосторонній товарообіг за результатами такого складного, "пандемічного" 2020 року сягнув високих показників - майже $150 млн. Це вдвічі більше, ніж, наприклад, у 2018 році. А цьогоріч динаміка товарообігу між нашими країнами ще й збільшилася", - наводить слова Зеленського його прес-служба в інтерв'ю катарським ЗМІ.

За словами Зеленського, "потенціал торговельно-економічної співпраці з Катаром може бути значно вищий".

Серед прикладів можливостей двостороннього економічного зростання Зеленський відзначив концесію катарською компанією QTerminals українського порту "Ольвія", а також реалізацію внутрішньоукраїнських національних програм для залучення іноземних інвесторів.

Він нагадав, що "в лютому 2021 року підписав закон про так званих інвестнянь, який передбачає підтримку державою стратегічних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує EUR20 млн".

Крім того, "перспективним для інвесторів є проект "Велике будівництво", який передбачає будівництво доріг та інших інфраструктурних об'єктів".

Також, за словами Зеленського, "влітку 2021 року в Україні стартує земельна реформа, яка встановлює прозорі відносини в аграрній сфері та створює умови для інвестування в тваринництво, переробку сільськогосподарської продукції, логістичну інфраструктуру".

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