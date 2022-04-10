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"Динамо" увійшло до топ-100 найдорожчих клубів світу за вартістю футболістів

Один представник України увійшов до топ-100 найдорожчих футбольних клубів світу за версією Тransfermarkt.
"Динамо" увійшло до топ-100 найдорожчих клубів світу за вартістю футболістів Фото:finclub.net

Портал оновив вартість футболістів. Київське "Динамо" посіло у рейтингу 86-те місце. Склад киян оцінено у 110,40 млн євро.

Найдорожчим є склад "Манчестер Сіті" - вартість гравців клубу АПЛ оцінена в 1,06 млрд євро. До топ-3 увійшли англійський "Ліверпуль" (925 млн євро) та французький ПСЖ (890,35 млн євро).

До трійки найдорожчих клубів України також входять донецький "Шахтар" (80,30 млн євро) та "Дніпро-1" (23,85 млн євро).

Топ-10 найдорожчих клубів світу за версією Тransfermarkt:

1. "Манчестер Сіті" - 1,06 мільярда євро

2. "Ліверпуль" – 925 мільйонів євро

3. ПСЖ - 890,35

4. "Баварія" - 878,70

5. "Челсі" - 861,50

6. "Реал" - 837,50

7. "Барселона" - 813,70

8. "Манчестер Юнайтед" - 798,30

9. "Тоттенхем" - 685,30

10. "Арсенал" - 665,50...

86. "Динамо" – 110,40.

Раніше повідомлялось, що збірна України після ЧЄ-2022 покращила своє місце у рейтингу ФІБА.


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04 10 2022 16:05
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