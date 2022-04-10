"Динамо" увійшло до топ-100 найдорожчих клубів світу за вартістю футболістів

Один представник України увійшов до топ-100 найдорожчих футбольних клубів світу за версією Тransfermarkt.

Фото:finclub.net

Портал оновив вартість футболістів. Київське "Динамо" посіло у рейтингу 86-те місце. Склад киян оцінено у 110,40 млн євро. Найдорожчим є склад "Манчестер Сіті" - вартість гравців клубу АПЛ оцінена в 1,06 млрд євро. До топ-3 увійшли англійський "Ліверпуль" (925 млн євро) та французький ПСЖ (890,35 млн євро). До трійки найдорожчих клубів України також входять донецький "Шахтар" (80,30 млн євро) та "Дніпро-1" (23,85 млн євро). Топ-10 найдорожчих клубів світу за версією Тransfermarkt: 1. "Манчестер Сіті" - 1,06 мільярда євро 2. "Ліверпуль" – 925 мільйонів євро 3. ПСЖ - 890,35 4. "Баварія" - 878,70 5. "Челсі" - 861,50 6. "Реал" - 837,50 7. "Барселона" - 813,70 8. "Манчестер Юнайтед" - 798,30 9. "Тоттенхем" - 685,30 10. "Арсенал" - 665,50... 86. "Динамо" – 110,40. Раніше повідомлялось, що збірна України після ЧЄ-2022 покращила своє місце у рейтингу ФІБА.



Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію