"Динамо" увійшло до топ-100 найдорожчих клубів світу за вартістю футболістів
Портал оновив вартість футболістів. Київське "Динамо" посіло у рейтингу 86-те місце. Склад киян оцінено у 110,40 млн євро.
Найдорожчим є склад "Манчестер Сіті" - вартість гравців клубу АПЛ оцінена в 1,06 млрд євро. До топ-3 увійшли англійський "Ліверпуль" (925 млн євро) та французький ПСЖ (890,35 млн євро).
До трійки найдорожчих клубів України також входять донецький "Шахтар" (80,30 млн євро) та "Дніпро-1" (23,85 млн євро).
Топ-10 найдорожчих клубів світу за версією Тransfermarkt:
1. "Манчестер Сіті" - 1,06 мільярда євро
2. "Ліверпуль" – 925 мільйонів євро
3. ПСЖ - 890,35
4. "Баварія" - 878,70
5. "Челсі" - 861,50
6. "Реал" - 837,50
7. "Барселона" - 813,70
8. "Манчестер Юнайтед" - 798,30
9. "Тоттенхем" - 685,30
10. "Арсенал" - 665,50...
86. "Динамо" – 110,40.
Раніше повідомлялось, що збірна України після ЧЄ-2022 покращила своє місце у рейтингу ФІБА.
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