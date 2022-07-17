Дипломатичний скандал на Балканах: президенту Сербії відмовили у приватному візиті до Хорватії

Хорватія відмовила президенту Сербії Александару Вучичу в приватному візиті до хорватських міст Ясеновац і Пакрац, після чого Белград пригрозив заходами у відповідь.

За даними джерел хорватського видання Jutarnji List, Вучич зв’язався з головою сербської партії Хорватії SDSS Мілорадом Пуповацем, і сказав йому, що планує приватний візит до Ясеноваца, де під час Другої світової війни був нацистський концентраційний табір.

Вучич нібито повідомив Пуповацю, що їде з приватним візитом до Хорватії і, якщо вважатиме це за потрібне, може повідомити уряд Хорватії. Лідер SDSS нібито повідомив прем’єр-міністру Хорватії Андрею Пленковичу про поїздку Вучича, але офіційний Загреб її не погодив.

На думку джерела Jutarnji List, близького до уряду в Загребі, метою візиту Вучича було спровокувати хорватську сторону напередодні річниці військової операції "Буря", щоб президент Сербії "міг зіграти роль жертви" для своїх виборців.

"Він не дотримувався жодного протоколу, хотів зробити все без процедур і правил дипломатичних відносин. Він хотів зі своїми телевізійниками перетнути хорватський кордон і робити тут, що йому заманеться. Але прем’єр-міністр Пленкович і уряд чітко сказали "ні". Ми незалежна держава, член ЄС і НАТО, і він не може тут робити, що хоче. Політика "Сербського світу" в Хорватії не спрацює", – цитує видання анонімного співрозмовника журналістів із уряду Хорватії.

Як передає сербське видання Novosti, в Сербії різко відреагували на відмову Вучичу у візиті. Так, прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч назвала подію "найбільшим скандалом у сучасній історії" та порівняла її із забороною президенту Ізраїлю відвідувати Аушвіц.

А міністр внутрішніх справ країни Александар Вулін заявив, що відсьогодні всі офіційні особи Хорватії, усі власники офіційних або дипломатичних паспортів повинні будуть окремо повідомляти та обґрунтовувати свій візит або проїзд через Сербію та будуть поміщені під особливий режим контролю.

Сам Вучич, за даними сербських ЗМІ, оголосить про заходи Сербії у відповідь у понеділок о 18:00 за місцевим часом.