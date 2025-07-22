Директор НАБУ закликав Зеленського ветувати закон, який обмежує повноваження антикорупційних органів

Дві незалежні інституції – НАБУ і САП фактично повністю переводяться в залежний режим, наголосив директор НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не підписувати законопроєкт №12414, ухвалений сьогодні у Верховній Раді. За словами Кривоноса, цей документ фактично переводить діяльність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у залежний режим.

Про це він повідомив під час пресбрифінгу НАБУ.

Семен Кривонос вважає, що голосування за законопроєкт народними депутатами, проти яких порушені справи у НАБУ — це ефективність діяльності бюро. Законопроєкт не ліквідовує НАБУ, але він точно вплине на ефективність роботи бюро, зауважив Семен Кривонос.

Директор НАБУ перелічив успішні провадження НАБУ, як "Чисте місто", масштабні викриття у сфері оборони.

"Ми продовжуємо, в нас є багато напрацювань. Ми діємо незалежно і маємо це зберегти", — сказав Семен Кривонос.

Керівники НАБУ та САП підтримують звʼязок з міжнародними партнерами — Міжнародним валютним фондом, з представниками посольств інших країн в Україні. Вони також комунікували той факт, що Верховна рада готувала такий сценарій щодо обмеження незалежності антикорупційних органів.

"Ми знали, що щось має відбуватись, обшуки, дії ми такі речі оцінювали й знали. Те, що сталось під час подій в Лондон, можливо скористалися і припускаємо, що поїхали та фактично все почалось. В цілому треба оцінювати нашу роботу, що таке сталось. А не конкретні справи", — сказав Семен Кривонос.

Директор НАБУ повідомив, що найкраще це дочекатись реакції міжнародних партнерів України на законопроєкт. Він також додав, що НАБУ та САП мають високий рівень компетенції та співпрацюють з іноземними правоохоронними органами для викриття корупції. Інші країни покладаються на НАБУ у питаннях щодо розслідування недоцільного використання фінансової допомоги Україні тощо.

Керівник САП Олександр Клименко повідомив, що зустрічався з новим генеральним прокурором Русланом Кравченком. За його словами, "розмова була конструктивна" але генпрокурор запевнив, що загрози НАБУ немає, в тому числі від СБУ. 21 липня СБУ провела масштабні обшуки у детективів бюро у справах щодо ймовірної співпраці з рф.

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що при підтвердженні фактів звʼязків індивідуальних співробітників НАБУ зі спецслужбами РФ — бюро діятиме відповідно.

"Не треба знищувати всю інституцію. СБУ проводили обшуки лише за фактом наявності родичів на тимчасово окупованих територіях України чи в росії. Але я хочу нагадати: що коли ми беремо на роботу людину, то СБУ проводить перевірку в тому числі на доступ до державної таємниці", — наголосив Семен Кривонос.