Директора ТОВ у Київській області підозрюють у незаконному заволодінні піском майже на 90 млн грн

У Київській області директорові одного з ТОВ повідомили про підозру в незаконному заволодінні поверхневим шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний - директор ТОВ, знаючи, що відхиляється від зазначених у проекті гірничого відводу меж видобутку корисних копалин, з використанням спеціальної техніки незаконно вилучив із природного середовища на території Київської області понад 100 тис. куб.м піску. Внаслідок таких дій державі завдано понад 88 млн грн матеріальних збитків", - зазначається в повідомленні.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, зокрема обшуки за місцями проживання і роботи причетних осіб, а також за місцем провадження господарської діяльності підприємства.

Підозрюваному інкримінується ч. 3 ст. 239-2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на термін від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін із позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність на термін до трьох років.

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