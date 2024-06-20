Дискусії в НАТО щодо майбутнього членства України набирають обертів

США і Німеччина пропонують включити в рішення саміту формулювання про те, що Україна має "ланку" (bridge) до членства в НАТО.

Між членами Північноатлантичного Альянсу тривають обговорення про те, наскільки рішучим має бути формулювання рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно майбутнього членства України.

Про це йдеться в публікації CNN.

За даними співрозмовників телеканалу, США і Німеччина пропонують включити в рішення саміту формулювання про те, що Україна має "ланку" (bridge) до членства в НАТО – аналогічна формула є в нещодавно підписаній американсько-українській безпековій угоді.

Натомість Велика Британія і деякі країни Центрально-Східної Європи підтримують запропоноване генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом формулювання про "незворотній шлях" (irreversible path) до Альянсу.

Американський посадовець заявив CNN, що слово "незворотній" навряд чи отримає підтримку всього Альянсу, назвавши як приклад країни, що виступить проти, Угорщину. Інший співрозмовник сказав, що не всі члени НАТО готові до такого формулювання, бо Україна ще не здійснила всіх необхідних демократичних і антикорупційних реформ, необхідних для членства.

Посадовець однієї з країн Європи, яка прихильно налаштована щодо членства України в НАТО, сказав, що європейські союзники лобіюють Білий дім, аби формулювання в рішенні Вашингтонського саміту було якомога більш чітким.

"Ми інстинктивно відчуваємо, що має бути прокладений новий шлях. Слід розглянути можливість прискореного просування (України в НАТО. – Ред.)", – сказав він.

Як зазначає CNN, у НАТО загалом погоджуються, що формулювання Вашингтонського саміту має стати кроком уперед в порівнянні з Вільнюським. Тоді члени Альянсу підтвердили, що "майбутнє України – в НАТО", і скасували вимогу про надання їй Плану дій щодо членства.