Диспетчери аеропорту Муан попередила екіпаж про птахів, що стало причиною авіакатастрофи в Південній Кореї

Пілоти боїнга були змушені були піти на додаткове коло

За даними агентства Yonhap, диспетчерська вишка аеропорту Муан у Південній Кореї попереджала екіпаж літака Boeing 737-800 про загрозу зіткнення з птахами в повітрі.

За попередніми даними, це і стало причиною авіакатастрофи, що сталася в неділю, 29 грудня, у Південній Кореї. Очевидці розповідають, що один із двигунів повітряного судна загорівся ще до приземлення.

Пілоти зробили спробу посадити літак, проте змушені були піти на додаткове коло. Під час спроби посадки повітряного судна на фюзеляж борт не зміг скинути швидкість і вдарився об конструкцію в кінці злітно-посадкової смуги. Влада Південної Кореї вважає, що в авіакатастрофі не вижив ніхто, за винятком двох осіб, яких уже госпіталізували.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Південній Кореї.

"Трагічна новина про жахливу авіакатастрофу Jeju Air у міжнародному аеропорту "Муан" в окрузі Муан, Республіка Корея, яка забрала так багато життів. Кожне втрачене життя - це незмірна трагедія", - зазначив президент.

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих, народу Південної Кореї та виконувачу обов’язків президента Чхве Сан Моку.

"Ми поділяємо ваше горе та стоїмо пліч-о-пліч із корейським народом у цей скорботний час", - додав глава держави.