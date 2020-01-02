Дитячий омбудсмен і заступник генпрокурора обговорили як поліпшити ситуацію з розслідуванням злочинів щод
Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба зустрівся з заступником Генерального прокурора Гюндузом Мамедовим, під час зустрічі обговорили проблеми розслідування злочинів стосовно дітей, повідомляється на офіційному сайті глави Української держави в п'ятницю ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"За останні роки кількість злочинів, жертвами яких стали неповнолітні, зросла. У 2019 році понад 5,4 тис. дітей постраждали в результаті кримінальних злочинів, при цьому тільки від зґвалтувань постраждало вдвічі більше дітей, ніж у 2018 році (148 осіб)", - йдеться в повідомленні.
За словами Мамедова, Офіс Генерального прокурора працює над повним перезавантаженням системи захисту прав дитини: від розробки Стратегії із впровадженням кращих світових практик - до реалізації пілотних проектів з медіації та превенції.
"При розгляді справ, що стосуються сексуального насильства над дитиною, вся увага правоохоронних органів зосереджена на доведенні злочину і покаранні. Водночас інтереси потерпілої дитини залишаються без уваги. Якщо дитина не має адвоката, а батьки не інформовані в правовій сфері, вони не можуть належним чином відстояти інтереси дитини. Обов'язок держави - максимально захистити дитину під час розгляду справи, не допустити повторного травмування", - зазначив дитячий омбудсмен.
Кулеба також підкреслив, що в судовій системі необхідно створити спеціалізований інститут суддів, слідчих, прокурорів і адвокатів, які будуть працювати саме з дітьми.
Сторони домовилися про спільну реалізацію найближчим часом пілотного проекту в Києві і Київській області за принципом американського Children's Justice Centre. Його суть полягає в тому, що дитину, яка була жертвою, опитують лише один раз на стадії досудового розслідування під відеозапис. Допит проводить спеціально підготовлений слідчий суддя, здійснюється обов'язковий психологічний супровід. Процес відбувається у невимушеній обстановці без психологічного тиску.
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