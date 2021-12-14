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"Дюна", "Гра в кальмара" та "У руках пса": оголосили номінантів на "Золотий глобус-2022"

За звання "Найкращий драматичний фільм" змагатимуться "Белфаст", "У ритмі серця" (CODA), "Дюна", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" та "У руках пса"
Голлівудська асоціація іноземної преси 13 грудня оголосила номінантів на "Золотий глобус" у 2022 році. Церемонія нагородження запланована на 9 січня. Найімовірніше, кінопремію не транслюватимуть на телебаченні, а зірки бойкотуватимуть захід.
"Дюна", "Гра в кальмара" та "У руках пса": оголосили номінантів на "Золотий глобус-2022" Автокінотеатр

Про це йдеться на сайті премії, повідомляє Громадське.

Найбільше номінацій отримали фільми "У руках пса" та "Белфаст" - по 7. Ще по чотири номінації отримали стрічки "Не дивися вгору", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок", "Лакрична піца" та "Вестсайдська історія".

За звання "Найкращий драматичний фільм" змагатимуться "Белфаст", "У ритмі серця" (CODA), "Дюна", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" та "У руках пса".

У номінації "Найкраща комедія або мюзикл" представлені "Сірано", "Не дивися вгору", "Лакрична піца", "Тік-так… бум!" та "Вестсайдська історія".

За нагороду в аналогічній чоловічій категорії змагатимуться Магершала Алі ("Лебедина пісня"), Бенедикт Камбербетч ("У руках пса"), Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо"), Вілл Сміт ("Король Річард") та Дензел Вашингтон ("Макбет").

"Найкраща акторка комедії або мюзиклу":

  • Маріон Котіяр ("Аннетт"),
  • Дженніфер Лоуренс ("Не дивися вгору"),
  • Алана Хаїм ("Лакрична піца"),
  • Емма Стоун ("Круелла"),
  • Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія").

"Найкращий актор комедії або мюзиклу":

  • Леонардо Ді Капріо ("Не дивися вгору"),
  • Пітер Дінклейдж ("Сірано"),
  • Ендрю Гарфілд ("Тік-так… бум!"),
  • Купер Гоффман ("Лакрична піца"),
  • Ентоні Рамос ("На висоті мрії").

"Найкращий режисер повнометражного фільму":

  • Кеннет Брана ("Белфаст"),
  • Джейн Кемпіон ("У руках пса"),
  • Меггі Джилленгол ("Загублена донька"),
  • Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія"),

Дені Вільнев ("Дюна").

"Найкращий драматичний серіал":

  • "Люпен",
  • "Ранкове шоу",
  • "Поза",
  • "Гра в кальмара",
  • "Спадщина".

Детальніший перелік номінацій - на сайті премії.

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14 12 2021 09:50
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