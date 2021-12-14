"Дюна", "Гра в кальмара" та "У руках пса": оголосили номінантів на "Золотий глобус-2022"
Про це йдеться на сайті премії, повідомляє Громадське.
Найбільше номінацій отримали фільми "У руках пса" та "Белфаст" - по 7. Ще по чотири номінації отримали стрічки "Не дивися вгору", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок", "Лакрична піца" та "Вестсайдська історія".
За звання "Найкращий драматичний фільм" змагатимуться "Белфаст", "У ритмі серця" (CODA), "Дюна", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" та "У руках пса".
У номінації "Найкраща комедія або мюзикл" представлені "Сірано", "Не дивися вгору", "Лакрична піца", "Тік-так… бум!" та "Вестсайдська історія".
За нагороду в аналогічній чоловічій категорії змагатимуться Магершала Алі ("Лебедина пісня"), Бенедикт Камбербетч ("У руках пса"), Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо"), Вілл Сміт ("Король Річард") та Дензел Вашингтон ("Макбет").
"Найкраща акторка комедії або мюзиклу":
- Маріон Котіяр ("Аннетт"),
- Дженніфер Лоуренс ("Не дивися вгору"),
- Алана Хаїм ("Лакрична піца"),
- Емма Стоун ("Круелла"),
- Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія").
"Найкращий актор комедії або мюзиклу":
- Леонардо Ді Капріо ("Не дивися вгору"),
- Пітер Дінклейдж ("Сірано"),
- Ендрю Гарфілд ("Тік-так… бум!"),
- Купер Гоффман ("Лакрична піца"),
- Ентоні Рамос ("На висоті мрії").
"Найкращий режисер повнометражного фільму":
- Кеннет Брана ("Белфаст"),
- Джейн Кемпіон ("У руках пса"),
- Меггі Джилленгол ("Загублена донька"),
- Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія"),
Дені Вільнев ("Дюна").
"Найкращий драматичний серіал":
- "Люпен",
- "Ранкове шоу",
- "Поза",
- "Гра в кальмара",
- "Спадщина".
Детальніший перелік номінацій - на сайті премії.
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