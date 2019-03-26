Диверсант із Придністров'я отримав 6 років і 3 місяці за вибух на Одеській залізниці

Він відсидів весь термін у СІЗО завдяки "закону Савченко"

Малиновський районний суд Одеси засудив жителя Придністров'я до 6 років і 3 місяців позбавлення волі за вибух на Одеській залізниці 24 грудня 2014 року.

Диверсант підірвав саморобну бомбу потужністю 360 грамів у тротиловому еквіваленті на перегоні "Застава-1" і "Одеса-Західна" під вагоном із дизельним паливом. У результаті вибуху був трохи пошкоджений електровоз, права рейка і дві шпали. Про це повідомляє прес-служба ОЗ.

Одеський сайт "Думська" вказує, що чоловіка визнали винуватим за ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263 і ст. 113 КК України, - контрабанда, незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами, диверсія.

При цьому до нього застосували норми так званого "закону Савченко", зарахувавши до терміну покарання час, проведений у СІЗО. Оскільки затримали диверсанта 3 березня 2016 року, рівно три роки тому, то майже весь термін він уже відбув і найближчим часом повинен вийти на волю.

За даними слідства, диверсант був противником української незалежності, прихильником Росії і створених нею терористичних утворень. Завдання влаштувати вибух в Одеській області він отримав від співробітника російської спецслужби, який пообіцяв придністровцеві винагороду в розмірі 1000 доларів США.

Нагадаємо, що у Києві на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі стався вибух у під’їзді багатоповерхового будинку. Пошкоджені стіни під’їзду та вікна у квартирах.