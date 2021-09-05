ВІДПОЧИНОК НОВИНИЗасновник компанії Amazon та найбагатша людина світу Джефф Безос будує собі супер'яхту. Вона буде 127 метрів завдовжки, матиме вертолітний майданчик та навіть меншу допоміжну яхту. Очікується, що її вартість становитиме близько 500 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джефф Безос будує собі супер'яхту за 500 мільйонів доларів. У неї навіть буде власна менша яхта
Після завершення будівництва, яхта Безоса буде 127 метрів завдовжки, матиме кілька палуб та три величезні щогли. Там також буде вертолітний майданчик та інша яхта меншого розміру
Фото: Економічна Правда
ПВітрильну яхту для Безоса будує нідерландська компанія Oceanco. Очікується, що судно для американського мільярдера буде найбільшим із вітрильних яхт, коли-небудь побудованих у країні, яку називають неофіційним центром суднобудування для багатіїв, повідомляє Bloomberg
Після завершення будівництва, яхта Безоса буде 127 метрів завдовжки, матиме кілька палуб та три величезні щогли. Там також буде вертолітний майданчик та інша яхта меншого розміру.
Як зазначають експерти, наразі попит на такі дорогі яхти перевищує пропозицію. Зараз навіть неможливо забронювати собі будівництво яхти, адже всі місця зайняті. Це ще раз підкреслює збільшення розриву між бідними та заможними під час пандемії коронавірусу.
Хоча Безос замовляв собі яхту ще кілька років тому, коли не було пандемії коронавірусу, саме карантинні обмеження та локдаун спричинили новий бум у сфері приватних яхт. Коли сухопутні кордони закриті, багатії відпочивають якомога далі від сторонніх очей на приватних суднах.
Наразі Джефф Безос залишається найбагатшою людиною у світі із загальною сумою статків у 186,3 мільярда доларів. У січні 2021 року його на певний час обігнав Ілон Маск, але вже у лютому втратив це звання.
Нагадаємо, що творець інтернет-рітейлера Amazon Джефф Безос у III кварталі 2021 року залишить пост гендиректора і стане виконавчим головою ради директорів компанії, повідомила Amazon у звіті за IV квартал і за весь 2020 рік.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 05 2021 13:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У палаці королеви Великої Британії почали робити пиво. І його можна скуштувати
- ФОТО У Британії виготовили десятикілограмову золоту монету
- ФОТО У Лос-Анджелесі назвали всіх переможців "Оскара"
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"
No articles