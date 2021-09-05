Джефф Безос будує собі супер'яхту за 500 мільйонів доларів. У неї навіть буде власна менша яхта

Після завершення будівництва, яхта Безоса буде 127 метрів завдовжки, матиме кілька палуб та три величезні щогли. Там також буде вертолітний майданчик та інша яхта меншого розміру

Засновник компанії Amazon та найбагатша людина світу Джефф Безос будує собі супер'яхту. Вона буде 127 метрів завдовжки, матиме вертолітний майданчик та навіть меншу допоміжну яхту. Очікується, що її вартість становитиме близько 500 мільйонів доларів.

ПВітрильну яхту для Безоса будує нідерландська компанія Oceanco. Очікується, що судно для американського мільярдера буде найбільшим із вітрильних яхт, коли-небудь побудованих у країні, яку називають неофіційним центром суднобудування для багатіїв, повідомляє Bloomberg

Після завершення будівництва, яхта Безоса буде 127 метрів завдовжки, матиме кілька палуб та три величезні щогли. Там також буде вертолітний майданчик та інша яхта меншого розміру.

Як зазначають експерти, наразі попит на такі дорогі яхти перевищує пропозицію. Зараз навіть неможливо забронювати собі будівництво яхти, адже всі місця зайняті. Це ще раз підкреслює збільшення розриву між бідними та заможними під час пандемії коронавірусу.

Хоча Безос замовляв собі яхту ще кілька років тому, коли не було пандемії коронавірусу, саме карантинні обмеження та локдаун спричинили новий бум у сфері приватних яхт. Коли сухопутні кордони закриті, багатії відпочивають якомога далі від сторонніх очей на приватних суднах.

Наразі Джефф Безос залишається найбагатшою людиною у світі із загальною сумою статків у 186,3 мільярда доларів. У січні 2021 року його на певний час обігнав Ілон Маск, але вже у лютому втратив це звання.