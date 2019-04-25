Джо Байден оголосив про участь у виборах президента США у 2020 році
"Основні цінності цієї нації ... наше становище в світі ... сама наша демократія...все, що зробило Америку Америкою - поставлено на карту. Ось чому сьогодні я висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів" - написав Байден у Twitter.Джо Байден оголосив про участь у виборах президента США у 2020 році. Про це повідомляє "Європейська правда".
Нагадаємо, що рейтинг Трампа обвалився до найнижчого у році рівня після публікації доповіді Мюллера.
The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3— Joe Biden (@JoeBiden) 25 квітня 2019 р.
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