"Основні цінності цієї нації ... наше становище в світі ... сама наша демократія...все, що зробило Америку Америкою - поставлено на карту"

Колишній віце-президент США Джо Байден у четвер оголосив про намір втретє балотуватися на посаду президента.

"Основні цінності цієї нації ... наше становище в світі ... сама наша демократія...все, що зробило Америку Америкою - поставлено на карту. Ось чому сьогодні я висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів" - написав Байден у Twitter.Джо Байден оголосив про участь у виборах президента США у 2020 році. Про це повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, що рейтинг Трампа обвалився до найнижчого у році рівня після публікації доповіді Мюллера.