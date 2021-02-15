Джо Байден закликав до посилення контролю за зброєю в річницю наймасовішої стрілянини у школі в історії С

Президент США Джо Байден закликав посилити законодавство, яке регулює носіння й використання зброї в країні. Свою заяву він приурочив до третьої річниці масової стрілянини в школі в місті Паркленд, де загинули 17 людей.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на BBC.

Байден, серед іншого, закликав повністю заборонити штурмову зброю, а також посилити перевірки продажу зброї й позбавити всіх виробників зброї імунітету від відповідальності, якщо їхніми товарами скоюються злочини.

"В ім’я всіх, кого ми втратили й хто їх оплакує в цьому житті, ми зобов’язані змінити ситуацію Час діяти - просто зараз", - йдеться в заяві президента США.

Своєю чергою, спікерка Палати представників (нижньої палати американського парламенту) демократка Ненсі Пелосі заявила, що винесе на повторний розгляд законопроєкт про посилення перевірок власників зброї, який за адміністрації Дональда Трампа так і не ухвалили.

"Тепер, працюючи з контрольованим Демократичною партією Сенатом і адміністрацією Байдена-Гарріс, ми ухвалимо цей та інші важливі законопроєкти й досягнемо прогресу, який вимагають і якого потребують у Паркленді та всій Америці", - заявила Пелосі.

Стрілянина в Паркленді й вільне володіння зброєю у США

14 лютого 2018 року в школі в місті Паркленд штату Флорида сталася стрілянина, яка переросла в масове вбивство. Загинули 17 людей - це найбільша кількість загиблих у шкільній стрілянині в історії США (у трагедії в Колумбайні 1999 року загинули 15 людей).

Нападником ним виявився 19-річний Ніколас Круз, який раніше навчався в цій школі і був із неї виключений за неадекватну поведінку. Він зміг легально придбати гвинтівку AR-15, незважаючи на те, що раніше проходив лікування у психіатричній клініці.

Стрілянина в Паркленді стала поштовхом до перегляду й посилення відповідальності за володіння зброєю. Учні, що вижили під час трагедії, заснували ініціативну групу, яка лобіює законодавчі зміни у сфері захисту зброї.

У США право на володіння зброєю захищене другою поправкою до Конституції, ухваленою ще в 1791 році. Закріплене нею право активно обстоює Республіканська партія, а також Національна асоціація стрілецької зброї (NRA), яка налічує майже п’ять мільйонів членів і є одним із найбільших донорів республіканців.

У середині 1990-х NRA домоглася того, що урядовому Центру контролю і профілактиці захворювань США фактично перекрили фінансування для вивчення проблем, пов'язаних з вогнепальною зброєю. А ще через лобістів NRA Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин (ATF) так і не змогло створити електронну базу власників зброї - вся інформація про них, як і раніше, зберігається на папері.

У січні 2021 року NRA оголосила про банкрутство на тлі розслідування прокуратурою Нью-Йорку порушення законодавства штату щодо діяльності неприбуткових організацій. Прокурори вважають, що банкрутством NRA хоче уникнути оподаткування й переєструватися в інший штат, де податкове законодавство є більш ліберальним.

Читайте також: У Канаді внаслідок стрілянини загинули щонайменше 16 людей