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ПОЛІТИКА

Джон Болтон припустив, що Трамп не визнає результати виборів у разі поразки

02 листопада 2024, 19:17
Джон Болтон припустив, що Трамп не визнає результати виборів у разі поразки
Фото: reuters.com
На думку колишнього радника Трампа, не варто виключати такий сценарій.

Джон Болтон, який займав посаду радника з питань національної безпеки Дональда Трампа, коли той був президентом США, припустив, що Трамп не визнає результати президентських виборів у Штатах цього року, якщо програє своїй суперниці Камалі Гарріс.

Про це повідомляє The Hill.

"Я думаю, ми повинні бути готові до цього.  …Бо Трамп ніколи не програє. А якщо програє, то тільки тому, що “його перемогу вкрали”. Отже, це може бути важко", - сказав Болтон.

Подібне Трамп уже робив на виборах президента США-2020: тоді він оголосив себе переможцем вранці після дня голосування — за три дні до того, як переможця остаточно назвали провідні ЗМІ. У підсумку Трамп програв своєму опонентові від Демократичної партії Джо Байдену. Втім, він так і не визнав свій програш і досі заявляє про фальсифікації на виборах 2020 року.

Колишній радник Трампа також згадав про передвиборчі судові процеси, які накопичуються напередодні дня голосування 5 листопада.

"Люди вже говорять про судові позови, які були подані до дня виборів. …Чим більше питань буде розглянуто до виборів, тим краще. Принаймні зараз деякі з цих судових процесів розгортаються заздалегідь, і ми отримуємо результати, деякі сприятливі для Трампа, деякі несприятливі для нього", - зазначив Болтон.

На розгляді по всій країні перебуває понад 200 справ, пов'язаних із голосуванням і виборами. Республіканці подавали позови, які стосуються вимог щодо підтвердження громадянства і термінів відправки бюлетенів поштою. Демократи оскаржували дії членів виборчих комісій штатів, які розширили свої повноваження — багато з них стосуються ключових штатів, які можуть критично вплинути на результати виборів.

Повідомлялося, що Трамп і його союзники створюють підґрунтя для обурення й судових позовів, якщо результати голосування не будуть на користь республіканців. Bloomberg писало, що, посилаючись на нібито дані опитувань і дострокового голосування, Трамп вибудовує альтернативну реальність для своїх прихильників, у якій має чітку перевагу та знаходиться на шляху до гучної перемоги. Насправді ж більшість опитувань показують, що обидва кандидати йдуть практично нарівні.

Нагадаємо, напередодні президентських виборів у США, які можуть суттєво вплинути на Україну та її подальшу безпекову підтримку, деякі українські посадовці розглядають можливість змін як потенційно позитивний розвиток.

Дональд ТрампВибори в США

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