eBay додає 20% ПДВ до своїх послуг в Україні
Про це повідомляє ain.ua, пише "Економічна правда".
Це пов’язано із тим, що у січні 2022 року набуває чинності так званий "закон про податок на Google". Cтавка буде застосована до кожної оплати послуги, яку здійснюватимуть українські користувачі.
В той же час, у компанії підкреслюють, що ця зміна ніяк не позначиться на товарних оголошеннях і користувачам майданчику не потрібно буде нічого змінювати.
У компанії радять більше читати про ці зміни у відповідному розділі сайту підтримки. Видання зазначає, що там немає окремої відповіді стосовно України, як, приміром, у Facebook.
Про те, які саме послуги у eBay платні, а також про те, який розмір комісії та на яких умовах застосовується до продажі товару на майданчику, можна прочитати у відповідному розділі підтримки.
На майданчику є два основні типу комісій: insertion fees (за розміщення оголошень) та final value fees (з продажу товару).
Нагадаємо, що 130 країн погодилися ввести глобальний 15%-ний податок для корпорацій
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