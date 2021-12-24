eBay додає 20% ПДВ до своїх послуг в Україні

Це пов’язано із тим, що у січні 2022 року набуває чинності так званий "закон про податок на Google"

Популярний ecommerce-сервіс eBay розіслав українським користувачам лист-попередження про те, що має додати 20% податку на додану вартість до своїх послуг.

Про це повідомляє ain.ua, пише "Економічна правда".

Це пов’язано із тим, що у січні 2022 року набуває чинності так званий "закон про податок на Google". Cтавка буде застосована до кожної оплати послуги, яку здійснюватимуть українські користувачі.

В той же час, у компанії підкреслюють, що ця зміна ніяк не позначиться на товарних оголошеннях і користувачам майданчику не потрібно буде нічого змінювати.

У компанії радять більше читати про ці зміни у відповідному розділі сайту підтримки. Видання зазначає, що там немає окремої відповіді стосовно України, як, приміром, у Facebook.

Про те, які саме послуги у eBay платні, а також про те, який розмір комісії та на яких умовах застосовується до продажі товару на майданчику, можна прочитати у відповідному розділі підтримки.

На майданчику є два основні типу комісій: insertion fees (за розміщення оголошень) та final value fees (з продажу товару).

Нагадаємо, що 130 країн погодилися ввести глобальний 15%-ний податок для корпорацій