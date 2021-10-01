Ефективність обмежувальних заходів в Україні залежатиме від того, як їх відпрацюють на місцях

"Це не карантин, слово не доцільно використовувати. Це посилені протиепідемічні заходи - так записано в законі України "Про захист населення від інфекційних хвороб". І відповідає цьому в обсязі, який сьогодні введено", - розповіла Наталія Виноград.

В Україні влада не вводила карантин, а запровадила обмежувальні заходи в мінімізованому обсязі, завдяки чому люди не повинні відчути дискомфорту, проте ефективність залежатиме від впровадження цих заходів на місцях, заявила головний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Епідеміологія", епідеміолог Наталія Виноград, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні це (обмежувальні заходи - ІФ) є перевіреними технологіями в інших державах і територіях. Їх ввели в дуже мінімізованому обсязі. Це не карантин, слово не доцільно використовувати. Це посилені протиепідемічні заходи - так записано в законі України "Про захист населення від інфекційних хвороб". І відповідає цьому в обсязі, який сьогодні введено. У нас немає дуже жорстких обмежень - заборони виходу (з приміщень), заборони перебування, дистанції віддалення від місця постійного проживання. У нас не закрито рух транспорту, у нас не закриті кордони. Фактично, у нас обмежувально-ізоляційні заходи не введені", - сказала Виноград в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що вводити обмежувально-ізоляційні заходи немає необхідності, оскільки є зниження захворюваності.

"У нас є доволі високий ризик - це функціонування транспорту, яке триває навіть за умови дотримання регламентів. Там має бути дуже серйозно витриманий режим знезараження", - констатувала епідеміолог.

Вона ще раз наголосила, що в Україні впровадили посилені протиепідемічні заходи, а не карантин.

"Ми закрили "больові точки" - там, де найбільша ймовірність зараження людей. Це дуже мудро. Тому що це не порушить життєдіяльність територій, це не принесе реального дискомфорту людям у святкові дні. Але це хоча б захистить їх від зайвих, непередбачених факторів ризику, які можуть бути визначальними в поширенні збудників. Тому без чого можна обійтися - обходимося на цей період. Як воно буде реально - залежить від того, яка щільність населення, тривалість спілкування, яка кількість людей перебуватиме в місцях підвищеного ризику зараження і яка кількість людей порушуватиме введені заходи", - сказала Виноград.

За її словами, ефективність впроваджених заходів залежатиме від чіткого впровадження цих заходів на тій чи іншій території.

"Будемо говорити про результативність залежно від того, як відпрацюють ситуацію на місцях. Це дуже важливо", - наголосила епідеміолог.

Вона також зазначила, що рішення про введення обмежувальних заходів після свят не було випадковим - фахівці зараз враховують потенційну загрозу поширення нових варіантів вірусу.

"Їх прописують три групи: Британська, Африканська, Американська. Будь-який з цих варіантів має значно вищий потенціал до зараження. Він викликає більшу кількість і швидше зараження. Скоротився інкубаційний період, а від цього, за математичними підрахунками, дуже різкий приріст нових захворювань. Тому цей період (свята), коли люди мали випадкові тривалі спілкування з іншими за межами сімей, - доволі серйозний фактор ризику з урахуванням епідеміології на активацію епідемічного процесу", - сказала Виноград, додавши, що навіть якщо в Україну не прийдуть нові штами, цього достатньо для того, щоб збільшилася кількість захворювань.

У цьому контексті епідеміолог констатувала важливість нормального функціонування та виявлення випадків захворювань.

"Люди повинні бути вчасно вилікувані та ізольовані. На цьому моменті акцентують увагу всі держави світу. Відстеження переміщення людей, які пішли на самоізоляцію - це критичний момент, який є найбільш оптимальним", - зазначила Виноград.

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