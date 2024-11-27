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ПОЛІТИКА

Екіпаж китайського судна підозрюється у навмисному тягненні якоря для пошкодження балтійських кабелів – WSJ

27 листопада 2024, 20:39
Екіпаж китайського судна підозрюється у навмисному тягненні якоря для пошкодження балтійських кабелів – WSJ
Розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи був капітан китайського судна завербований російською розвідкою.

Китайський суховантаж Yi Peng 3, на думку слідства, міг навмисне проволокти якір по дну Балтійського моря, аби пошкодити два кабелі зв’язку між Фінляндією, Литвою та Німеччиною.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Слідчі вважають, що екіпаж китайського судна, завантаженого російськими добривами, міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних між Фінляндією і Німеччиною, Швецією і Литвою, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи був капітан китайського судна завербований російською розвідкою. Правоохоронці кажуть, що "надзвичайно малоймовірно", що капітан не бачив кинутого якоря, який уповільнював судно годинами і рвав кабелі на своєму шляху.

Балкер вийшов з російського балтійського порту Усть-Луга 15 листопада. Про обриви стало відомо на загал 18 листопада. Компанія-власник судна Ningbo Yipeng Shipping співпрацює зі слідством і дозволила зупинити свій корабель в міжнародних водах. Коментувати ситуацію там відмовилися. росія свою причетність заперечує.

Слідство встановило, що спочатку якір перерізав перший кабель між Швецією та Литвою. Тоді транспондер судна, який фіксує його рух на системі автоматичної ідентифікації, вимкнувся. Балкер продовжив рух і згодом перерізав другий кабель між Німеччиною та Фінляндією. Тоді Yi Peng 3 почав рухатися зигзагами, підняв якір і пішов далі.

Екіпаж Yi Peng 3 включає капітана — громадянина Китаю — і російського моряка. Останнього ще не допитували. Кілька представників західних правоохоронних органів і розвідки не вважають, що уряд Китаю причетний до інциденту, але підозрюють, що за диверсією стоять російські спецслужби.

Зараз китайський балкер охороняє флотилія кораблів Організації Північноатлантичного договору, що належать Данії, Німеччині та Швеції. Міжнародне морське право не дозволяє кораблям НАТО змусити Yi Peng 3 зайти в один із їхніх портів. Тому влада Швеції та Німеччини ведуть переговори з власником судна, щоб отримати доступ до судна та допитати його екіпаж.

Судно Yi Peng 3 з 2019 до початку березня 2024 року працювало лише в китайських водах, однак потім змінило схему роботи й почало перевозити російське вугілля та інші вантажі, заходячи в російські порти, такі як Находка в Японському морі, здійснюючи кілька рейсів до порту Мурманська в Баренцевому морі та подорож до Балтійського моря.

Китайбалтійське море

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