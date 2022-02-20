CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛітак німецької авіакомпанії Lufthansa не вилетів у п’ятницю вранці з Франкфурта до України через страх екіпажу перед можливим розвитком війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екіпаж Lufthansa відмовився летіти в Україну через страх війни
У авіакомпанії в прокоментували FFH дії екіпажу, зазначивши, що "нікого не змушують туди літати"
Фото: ukrinform.com
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило німецьке видання Bild.
Примітно, що рейс прямував до Львова, куди в останні дні посольства деякий західних держав і НАТО перемістили працювати з Києва своїй персонал, пояснивши це міркуваннями безпеки.
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Рейс LH 1538 повинен був вилетіти о 9-й ранку з 38 пасажирами на борту, але цього не трапилося. Екіпаж відмовився злітати через напруженість довкола України.
У авіакомпанії в прокоментували FFH дії екіпажу, зазначивши, що "нікого не змушують туди літати".
Після прильоту до Львова літак мав опівдні забрати назад до Німеччини 62 людей, однак пасажирам довелось чекати на інші рейси.
Напередодні стало відомо, що Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого. Численні пасажири, включно з журналістом "ЄвроПравди", отримали повідомлення про скасування рейсів.
Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв написав у Twitter, що хотів би почути від авіакомпанії причини такого рішення.
Раніше нідерландська авіакомпанія KLM припинила польоти в Україну, а British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.
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