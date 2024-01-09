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Економічні виклики росії: Військові витрати, нестача робочої сили та ілюзія благополуччя – Foreign Affairs

09 січня 2024, 17:31
Економічні виклики росії: Військові витрати, нестача робочої сили та ілюзія благополуччя – Foreign Affairs
Стоп росія
Як зазначають експерти, взаємозв'язок між військовими витратами, нестачею робочої сили і зростанням зарплати створив ілюзію благополуччя, але вона не зможе триматися довго.

Рекордні державні видатки дозволили російській економіці випередити в показниках зростання світову економіку. Але це не означає, що економіка країни-агресора стрімко розвивається.

Про це пише Foreign Affairs.

Як ідеться в публікації, кремль, у спробах будь-що-будь профінансувати війну проти України, виснажує ресурси рештою економіки країни. Тому у глави кремля є три виклики: фінансувати війну проти України, підтримувати рівень життя населення і захищати макроекономічну стабільність

"Досягнення першої та другої цілей потребуватиме великих витрат, що сприятиме інфляції і, таким чином, перешкоджатиме досягненню третьої мети", — вважають автор статті.

Зазначається, що прибуток від нафти і газу, вміле управління фінансами з боку російської влади і слабке застосування західних обмежень допомогло москві стабілізувати ситуацію в економіці. Але вони маскують зростаючий дисбаланс. У статті також йдеться про те, що російська промисловість трансформувалася, оборонний сектор тепер помітно випереджає цивільні галузі.

Тим часом військові витрати рф перевищили соціальні вперше з часів розпаду СРСР. росія збирається витратити у 2024 році близько третини свого бюджету на оборонні витрати. Соціальні витрати, серед яких пенсія і пільги, складуть близько п'ятої частини бюджету.

"Військовий сектор отримує непропорційно високе державне фінансування, а також забирає робочу силу, що призводить до аномально низького рівня безробіття у 2,9%", — пише видання.

Вказується, що взаємозв'язок між військовими витратами, нестачею робочої сили і зростанням заробітної плати створив ілюзію благополуччя, але вона навряд чи протримається довго. російські компанії вже підвищують зарплати на тлі нестачі робочої сили або вимагають більше грошей від конкурентів в інших секторах.

Крім того, інфляція — ще одна проблема, яка в майбутньому матиме серйозний вплив на економіку рф. Так, її рівень уже перевищив 7%, тому Центробанк рф намагається підтримувати процентні ставки на рівні 16%.

"російська економіка перебуває під більшою загрозою, ніж показує статистика зростання, і майбутні вибори можуть спровокувати подальші доленосні рішення, які можуть загострити довгострокові виклики, якщо владімір путін вирішить купити лояльність виборців. Перегрів — часто провісник рецесії", — йдеться в матеріалі.

економіка рфвійна в Україніробоча сила

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