БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВсесвітній економічний форум проведе свою щорічну зустріч у 2022 році в Давос-Клостерс (Швейцарія) з 22 по 26 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Економічний форум у Давосі пройде у травні
Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери з політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні знову зібратися особисто
Фото: АFP
Про це повідомляє прес-служба форуму.
Форум буде першою особистою зустріччю світових лідерів з початку пандемії.
Зустріч буде присвячена темі "Спільна робота, відновлення довіри".
"Щорічна зустріч 2022 року, яка повертається в Давос-Клостерс після дворічної перерви, запропонує світовим лідерам можливість підвести підсумки стану світу та сформувати партнерські відносини і політику на вирішальний період у майбутньому.
Теми порядку денного включатимуть відновлення після пандемії, боротьбу зі зміною клімату, побудову кращого майбутнього для роботи, прискорення капіталізму зацікавлених сторін та використання технологій Четвертої промислової революції", - йдеться у повідомленні.
"Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери з політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні знову зібратися особисто.
Нам потрібно створити атмосферу довіри, яка справді потрібна для прискорення спільних дій і вирішення численних проблем, з якими ми стикаємося", - заявив засновник та виконавчий глава ВЕФ Клаус Шваб.
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