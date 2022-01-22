Економічний форум у Давосі пройде у травні

Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери з політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні знову зібратися особисто

Всесвітній економічний форум проведе свою щорічну зустріч у 2022 році в Давос-Клостерс (Швейцарія) з 22 по 26 травня.

Форум буде першою особистою зустріччю світових лідерів з початку пандемії.

Зустріч буде присвячена темі "Спільна робота, відновлення довіри".

"Щорічна зустріч 2022 року, яка повертається в Давос-Клостерс після дворічної перерви, запропонує світовим лідерам можливість підвести підсумки стану світу та сформувати партнерські відносини і політику на вирішальний період у майбутньому.

Теми порядку денного включатимуть відновлення після пандемії, боротьбу зі зміною клімату, побудову кращого майбутнього для роботи, прискорення капіталізму зацікавлених сторін та використання технологій Четвертої промислової революції", - йдеться у повідомленні.

"Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери з політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні знову зібратися особисто.

Нам потрібно створити атмосферу довіри, яка справді потрібна для прискорення спільних дій і вирішення численних проблем, з якими ми стикаємося", - заявив засновник та виконавчий глава ВЕФ Клаус Шваб.