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Економічний форум у Давосі пройде у травні

Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери з політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні знову зібратися особисто
Всесвітній економічний форум проведе свою щорічну зустріч у 2022 році в Давос-Клостерс (Швейцарія) з 22 по 26 травня.
Економічний форум у Давосі пройде у травні Фото: АFP
Про це повідомляє прес-служба форуму.
 
Форум буде першою особистою зустріччю світових лідерів з початку пандемії.
 
Зустріч буде присвячена темі "Спільна робота, відновлення довіри".
 
"Щорічна зустріч 2022 року, яка повертається в Давос-Клостерс після дворічної перерви, запропонує світовим лідерам можливість підвести підсумки стану світу та сформувати партнерські відносини і політику на вирішальний період у майбутньому.
 
Теми порядку денного включатимуть відновлення після пандемії, боротьбу зі зміною клімату, побудову кращого майбутнього для роботи, прискорення капіталізму зацікавлених сторін та використання технологій Четвертої промислової революції", - йдеться у повідомленні.
 
"Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери з політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні знову зібратися особисто.
 
Нам потрібно створити атмосферу довіри, яка справді потрібна для прискорення спільних дій і вирішення численних проблем, з якими ми стикаємося", - заявив засновник та виконавчий глава ВЕФ Клаус Шваб.
 
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22 01 2022 15:07
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