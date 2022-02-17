Економіка багато у чому залежить від спокою українців - Шмигаль
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Марафону єднання #UАразом, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Коли ми єднаємося, це стабілізує країну та дає нам можливість впевнено рухатися вперед", - сказав Шмигаль.
Він додав, що Україна нині має понад 29 млрд доларів золотовалютних запасів, стабільний казначейський рахунок та рекордний доларовий ВВП. І варто зберігати спокій, наголосив прем’єр, аби ситуація не погіршувалася.
Глава уряду підкреслив, що українці з усіх регіонів і містечок у День єднання довели, що вміють гуртуватися, відстоювати свої ідеали та свою землю.
"Коли нас багато, коли ми розуміємо, що ми єдині в наших намірах, що в нас сильна армія, що ми можемо відстоювати нашу незалежність, нашу землю, традиції, історію - тоді нам спокійніше. Тоді ми розуміємо, що нас неможливо здолати", - наголосив він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем Єднання
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