Економіка багато у чому залежить від спокою українців - Шмигаль

"Коли ми єднаємося, це стабілізує країну та дає нам можливість впевнено рухатися вперед", - сказав Шмигаль

Економіка багато у чому залежить від стійкості та спокою українців.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Марафону єднання #UАразом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли ми єднаємося, це стабілізує країну та дає нам можливість впевнено рухатися вперед", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна нині має понад 29 млрд доларів золотовалютних запасів, стабільний казначейський рахунок та рекордний доларовий ВВП. І варто зберігати спокій, наголосив прем’єр, аби ситуація не погіршувалася.

Глава уряду підкреслив, що українці з усіх регіонів і містечок у День єднання довели, що вміють гуртуватися, відстоювати свої ідеали та свою землю.

"Коли нас багато, коли ми розуміємо, що ми єдині в наших намірах, що в нас сильна армія, що ми можемо відстоювати нашу незалежність, нашу землю, традиції, історію - тоді нам спокійніше. Тоді ми розуміємо, що нас неможливо здолати", - наголосив він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем Єднання