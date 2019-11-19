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Економіка України має рости на 4% протягом 30 років, щоб стати успішною — Світовий банк

Економіка України у першому півріччі 2019 року зросла на 3,6%. Утім, щоб стати багатою, ВВП країни має зростати на 4% впродовж 30 років.
Економіка України має рости на 4% протягом 30 років, щоб стати успішною — Світовий банк Фото: з відкритих джерел

Про це на прес-конференції заявив провідний економіст та керівник програм Світового банку в Україні Фарук Кхан, передає кореспондентка hromadske.

«Щоб Україна змогла вийти на рівень багатої країни та забезпечити кращі стандарти життя, їй треба рости у 4% не два квартали чи два роки, а десь 30 років. Чи створила Україна відповідні умови для цього? Наша оцінка показала, що поки що цього не сталося», — зазначив Фарук Кхан.

За оцінкою Світового банку, швидкий ріст економіки України, зафіксований у третьому кварталі 2019 року, було досягнуто завдяки рекордно високому врожаю, зростанню сектору послуг та перерахувань з-за кордону. Утім, приріст промислового виробництва та інвестицій залишився на низькому рівні. 

Також Фарук Кхан додав, що перспективи економічного зростання залежать від впровадження амбітних реформ нового уряду. Зокрема, від успішного відкриття ринку землі.

Водночас Світовий банк покращив свій прогноз щодо зростання економіки України у 2019 році з 3,4% до 3,6%.

У другому кварталі 2019 року економічне зростання в Україні склало 4,6%, у першому кварталі — 2,5%.

Зазначимо, що зростання економіки України відбувається на тлі уповільнення темпів економічного зростання світу, яке вже викликало занепокоєння у інвесторів. За офіційною інформацією Державної служби статистики України, у 2018 році ВВП України зріс на 3,3%.

Нагадаємо, що Національний банк виніс на громадське обговорення пропозицію дозволити власникам платіжних карток отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг.

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19 11 2019 16:20
ТЕГИ: економіка
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