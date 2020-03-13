Економіка ЄС впаде на 1% через коронавірус, Єврокомісія виділить 37 млрд євро на її підтримку

У Європейській Комісії прогнозують, що економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, спричинить падіння валового внутрішнього продукту Євросоюзу на 1% у 2020 році. На підтримку економіки Єврокомісія виділить 37 мільярдів євро

Зазначається, що економічну підтримку на 37 мільярдів євро планують спрямувати на підтримку секторів охорони здоров’я, ринок зайнятості, малі та середні підприємства, які постраждали від поширення вірусу.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що економічну підтримку на 37 мільярдів євро планують спрямувати на підтримку секторів охорони здоров’я, ринок зайнятості, малі та середні підприємства, які постраждали від поширення вірусу.

Коронавірус голова Єврокомісії назвала серйозним шоком для європейської та світової економіки. Зокрема, спалах вірусу вже серйозно вдарив по економіці Італії.

"Ми зробимо все, що необхідно, аби допомогти європейцям та європейській економіці", - зазначила фон дер Ляйєн.

Раніше про підтримку економіки через коронавірус повідомляли у Японії та США.

12 березня фондовий ринок США впав найбільше з 1987 року. Через різке падіння вартості акцій торги зупинилися на 15 хвилин. Європейський фондовий ринок також впав 12 березня.

На падіння ринку акцій вплинуло оголошення Всесвітньою організацією охорони здоров'я епідемії коронавірусу пандемією. Крім цього, президент США Дональд Трамп оголосив про заборону авіасполучення між США та 26-ма країнами Європи. Це рішення також обвалило ціни на нафту.

Нагадаємо, що Трамп анонсував фінансову підтримку вразливим верствам населення, малим підприємствам