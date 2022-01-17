Ексагент ФБР встановив, хто міг зрадити Анну Франк

Колишній агент Федерального бюро розслідувань разом із командою встановив підозрюваного, який міг видати нацистам місце переховування єврейської дівчинки Анни Франк та її родини в Амстердамі.

Про це колишній агент Вінс Панкок розповів у програмі CBS 60 Minutes, пише "Громадське".

Команда істориків та інших експертів на чолі з Панкоком упродовж шести років використовувала сучасні методи розслідування, щоби знайти відповіді у нерозкритій справі. Вони використовували комп'ютерні алгоритми для пошуку зв'язків між багатьма різними людьми, на що людям знадобилось би тисячі годин.

Команда звернула увагу на Арнольда ван ден Берга - єврейського бізнесмена, який із дружиною та дітьми жив в Амстердамі. Він не був сусідом родини Франків та не працював разом із ними.

Після вторгнення нацистів він був членом Єврейської ради - органу, який нацисти утворили, щоби просувати свою політику щодо євреїв. Зазначається, що члени ради в обмін на виконання вказівок нацистів могли уникнути концтаборів.

Наприкінці вересня 1943 року Єврейську раду розпустили, а її членів відправили до таборів. Проте ван ден Берг у таборі не опинився. Історики не знайшли записів, що і члени родини бізнесмена були в таборах. Тож команда на чолі з Панкоком припустила, що він міг залишатися на волі та у безпеці лише в обмін на співпрацю з нацистами.

"Коли ван ден Берг втратив усі свої засоби захисту, які убезпечують його від таборів, він повинен був надати щось цінне нацистам, щоб ті дозволити йому та його дружині залишатися в безпеці", - сказав Вінс Панкок.

Крім того, команда знайшла докази того, що Отто Франк, схоже, знав ім'я зрадника, але залишав це таємним. У звіті з розслідування 1963 року Отто Франк сказав нідерландським поліцейським, що невдовзі після звільнення з табору він отримав анонімну записку. Там ішлося, що Арнольд ван ден Берг зрадив Франків та передав нацистам цілий список адрес, де ховалися євреї.

Панкок знайшов копію записки, яку зробив Отто у сина одного з детективів у справі. А в національному архіві команда змогла підтвердити, що чоловік на ім'я Арнольд ван ден Берг справді складав списки, де переховувалися євреї. Водночас історики вважають, що ван ден Берг міг не знати, чи справді переховуються і хто саме переховується за цими адресами.

Чому Отто Франк публічно не оголосив ім'я зрадника? На думку істориків, після Другої світової війни все ще існував антисемітизм, тож Отто, ймовірно, розумів, що такі звинувачення лише розпалять ворожнечу.

"Ми повинні зважати на те, що той факт, що він був євреєм, просто означав, що нацисти поставили його в неприпустиме становище, аби зробити щось, щоб врятувати його життя", - зазначив Вінс Панкок.

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