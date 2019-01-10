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Ексдиректора ЄБРР в Україні офіційно звільнили з посади голови наглядової ради "Ощадбанку"

В уряді зазначають, що вимушені припинити повноваження членів наглядових рад двох державних банків через те, що їх не погодив Національний банк України, зокрема такі вимоги прописані у законодавстві про банки та банківську діяльність
Кабінет міністрів України припинив повноваження не погоджених Національним банком членів наглядових рад державних "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", зокрема ексдиректора Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунера.
Ексдиректора ЄБРР в Україні офіційно звільнили з посади голови наглядової ради "Ощадбанку" Фото: 24tv.ua

У Мінфіні наполягають, що конкурс на обрання членів наглядових рад держбанків був прозорим, повідомляє "Громадське".

"Конкурс відбувся у повній відповідності до вимог законодавства України та за участі представників міжнародних фінансових організацій (Світового банку, МВФ, ЄБРР, IFC). Рішення комісії щодо кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" було затверджено Кабінетом міністрів України", -повідомили у Мінфіні.

Через рішення Нацбанку не погодити членів наглядових ради "Ощадбанку", колишній голова наглядової ради цього банку Шевкі Аджунер подав до суду на НБУ.

У Нацбанку таке рішення про незатвердження складу наглядової ради "Ощадбанку" пояснили тим, що кандидати провалили тестування та показали "негативні результати" під час співбесіді.

"Ці рішення прийняті за результатами співбесіди, проведеної Кваліфікаційною комісією за участі Правління Національного банку. Керуючись своїм правом, Національний банк вимагатиме заміни вказаних членів наглядової ради", - повідомили у Нацбанку.

Наприкінці травня 2019 року уряд затвердив наглядові ради державних банків.Мінфін затвердив нові вимоги до звітності державних банків щодо роботи з непрацюючими кредитами.Раніше у Нацбанку зазначали, що близько 70% кредитного портфеля державних банків складають непрацюючі кредити, за якими не здійснюються виплати.

У Міжнародному валютному фонді рекомендували Нацбанку регулярно звітувати перед суспільством щодо стану непрацюючих кредитів.

Нагадаємо, що члени наглядової ради Ощадбанку, яких не затвердив на свої посади Національний банк України, подадуть до суду на Нацбанк. Серед позивачів - голова Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер.

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01 10 2019 13:30
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