Ексглава МЗС Литви: сьогодні нацистську ідеологію і цінності захищають російські танки

Литовського дипломата обурила зроблена 2 лютого заява путіна.

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що сьогодні захисниками нацистської ідеології є саме російські, а не німецькі танки.



Про це він написав у твітері.

"путін б'ється в істериці через загрозу з боку німецьких танків, які "знову загрожують" його країні. Він повинен знати, що загроза буде скрізь, коли він почне плутатися в тому, де проходять кордони росії. Сьогодні його танки і ніхто інший захищають нацистську ідеологію та цінності", – наголосив ексголова литовського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, напередодні, путін під час заходу на честь 80-річчя Сталінградської битви заявив, що росії знову загрожують "німецькі танки з хрестами". Він мав на увазі анонсовані країнами заходу поставки Україні танків Leopard німецького виробництва.