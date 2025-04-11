Ексголова Держдепу: США обговорювали угоду з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів ще за часів Байдена

Вони були не безхмарними.

Президент Зеленський запропонував Сполученим Штатам угоду про рідкісноземельні метали в останні шість місяців роботи адміністрації президента Байдена.

Про це колишній Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів у інтерв'ю Ендрю Росс Соркіну на каналі CNBC.

"Фактично частина представленого президентом Зеленським в останні шість місяців нашої адміністрації Плану перемоги включала нашу роботу з ними щодо критичних мінералів. І ми упродовж багатьох місяців намагалися залучити інвестиції в Україну, включно з цим сектором. Це було б корисно для наших компаній. Але те, що ми побачили в запропонованій [Сполученими Штатами] угоді — це, я вважаю, просто рекет, без жодного захисту: ми хочемо все це, але насправді не збираємося нічого робити в плані захисту України від росії", — зазначив Блінкен.

Він також зізнався, що відносини попередньої адміністрації з українськими колегами не завжди були безхмарними.

"Чи були в нас іноді момент розчарування у співпраці з нашими українськими партнерами, зокрема з президентом Зеленським? Так, були. Але чи виносили ми це на публіку в той момент? Ні. Бо надзвичайно важливо зберігати єдиний, чіткий фронт. І, передусім, не можна втрачати з поля зору основне: є агресор — і це росія, є жертва — це Україна. І дуже шкода, що наразі фокус змістився",— прокоментував Блінкен суперечку між президентом Зеленським та президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, що сталася в Овальному кабінеті наприкінці лютого.

З 31 березня Україна та США активно обговорюють драфт угоди щодо видобутку корисних копалин, запропонований американською стороною. Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі відмови України від угоди, Зеленський зіштовхнеться з серйозними проблемами. Водночас Зеленський зазначив, що Україна не визнаватиме військову допомогу США як борг.

2 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що українська делегація приїде до США для переговорів щодо цієї угоди. 4 квітня президент Зеленський оголосив, що Україну на переговорах представлятиме юридична компанія, яка наразі підбирається.

7 квітня міністр економіки України Юлія Свириденко підтвердила, що делегація вирушить до Вашингтона для технічних переговорів про угоду щодо критичних мінеральних ресурсів. 8 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна визначила свою позицію щодо угоди і готова до обговорення її тексту.