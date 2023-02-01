Ексміністр енергетики, митники та оборонники. Хто ще сьогодні потрапив під "роздачу" у ДБР, СБУ, ГПУ

Так, сьогодні ДБР повідомило про підозру ексочільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Справа стосується збиткових для держави угод на 1,5 млрд грн на користь пов’язаних з Дмитром Фірташем компаній.

Його підозрюють у підписанні збиткових для держави угод із розмитненням газу в інтересах олігарха Дмитра Фірташа на 1,5 мільярда гривень.

За даними джерел "Української правди", Генпрокуратура оголосила підозру ексзаступнику директора держзакупівель Хмельницькому, ексзаступнику міністра Шаповалову та ексзаступнику Промоборонекспорта Терещенку. Усі троє – фігуранти скандалу із закупівлями продуктів для Збройних сил України. Інформацію підтвердив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, не навзиваючи імен. Тим часом СБУ повідомила на своєму сайті, що оголосила підозру експосадовцю Міноборони в розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

Також Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці. Він підтвердив обшуки в інших посадовців та анонсував "весняні посадки". Згодом нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін звільнив в. о. голови Держмитслужби Вячеслава Демченка та двох його заступників – Олександра Щуцького та Руслана Черкасського.

Тим часом представник КМУ у парламенті Тарас Мельничук повідомив про наступні прийняті сьогодні рішення уряду:

- Юрія Сотника звільнено з посади першого заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів України;