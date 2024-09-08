Ексміністр оборони Британії виступив за удари України по території росії ракетами Storm Shadow

В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по росії.

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Лондон повинен зняти обмеження на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по цілях на території росії.

Про це повідомляє The Sunday Times.

Шаппс зазначив, що на тлі останніх повітряних російських атак по українських містах, зокрема з використанням керованих авіаційних бомб, "ми повинні терміново схвалити використання нашої далекобійної зброї на території росії".

"Ми знаємо, що багато атак здійснюються з території самої росії. І все ж, якщо не враховувати наш дозвіл завдавати ударів по Криму британськими ракетами, ми все ще остерігаємось дозволяти нашим українським союзникам завдавати ударів по джерелу цих атак", – констатує експосадовець.

На думку колишнього глави Міноборони Британії, відсутність дозволу Україні використовувати Storm Shadow "там, де вони були б найбільш ефективними", підриває довіру до Лондона як союзника Києва.

"Настав час припинити просити хоробре населення президента Зеленського воювати зі зв'язаною рукою за спиною. Замість цього Британія повинна видати пряме попередження путіну", – пише він.

"Якщо ви продовжите вбивати чоловіків, жінок і дітей КАБами, запущеними з росії, то ми змусимо решту світу дозволити нашим ракетам дальнього радіусу дії знищити ваші пускові установки, де б вони не перебували – навіть усередині росії", – пояснює Шаппс.

В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія не може дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях на території росії через опір з боку США.