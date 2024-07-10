Експерти Bellingcat довели, що в лікарню "Охматдит" влучила російська ракета Х-101, спростовуючи російські фейки про українську ППО

Боєприпас, який атакував лікарню у Києві, має такі ж пропорції та вигляд, як і відповідний російський снаряд.

росіяни брешуть про те, в лікарню "Охматдит" влетіла ракета української ППО з американського ЗРК. Натомість експерти Bellingcat впевнені, що до трагедії призвело саме влучання російської Х-101.

Такого висновку вони дійшли, проаналізувавши дані з відкритих джерел та створивши 3D-модель ворожого озброєння.

Зліва — 3D-модель ракети Х-101 від експертів. Справа — скріншот боєголовки, яка влучила у дитячу лікарню.

"Зверніть увагу на ідентичні пропорції, а також на наявність реактивного двигуна в задній частині ракети і двох крил у середній частині корпуса ракети", — зазначається в матеріалі.

Такої ж думки дотримується експерт із ядерної зброї та ракет із Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Монтереї доктор Джеффрі Льюїс. У дописі на своїй сторінці в соцмережі Х він наголосив, що про Х-101 свідчить в тому числі притуплений ніс ракети (основне фото новини), два відносно довгих крила та добре помітний турбовентиляторний двигун ТРДД-50А.

Раніше повідомлялось, що ракета Х-101, якою росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, містить західні комплектуючі, що свідчить про успіхи кремля в ухиленні від санкцій.