Експерти Bellingcat довели, що в лікарню "Охматдит" влучила російська ракета Х-101, спростовуючи російські фейки про українську ППО
росіяни брешуть про те, в лікарню "Охматдит" влетіла ракета української ППО з американського ЗРК. Натомість експерти Bellingcat впевнені, що до трагедії призвело саме влучання російської Х-101.
Такого висновку вони дійшли, проаналізувавши дані з відкритих джерел та створивши 3D-модель ворожого озброєння.
Зліва — 3D-модель ракети Х-101 від експертів. Справа — скріншот боєголовки, яка влучила у дитячу лікарню.
"Зверніть увагу на ідентичні пропорції, а також на наявність реактивного двигуна в задній частині ракети і двох крил у середній частині корпуса ракети", — зазначається в матеріалі.
Такої ж думки дотримується експерт із ядерної зброї та ракет із Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Монтереї доктор Джеффрі Льюїс. У дописі на своїй сторінці в соцмережі Х він наголосив, що про Х-101 свідчить в тому числі притуплений ніс ракети (основне фото новини), два відносно довгих крила та добре помітний турбовентиляторний двигун ТРДД-50А.
Раніше повідомлялось, що ракета Х-101, якою росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, містить західні комплектуючі, що свідчить про успіхи кремля в ухиленні від санкцій.