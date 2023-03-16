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Експерти оцінили значущість Чорного моря для рф в умовах війни – NYT

16 березня 2023, 20:16
Експерти оцінили значущість Чорного моря для рф в умовах війни – NYT
Фото: rg.ru
На Заході зазначають, що Чорне море стало ареною непокори українців. Попри те, що російський флот домінував, успіхів держава-агресорка не досягає.

Західні аналітики застерігають, що чим довше триває війна в Україні, тим вищі ризики того, що ситуація в Чорному морі може вийти з-під контролю.

Протягом тривалого часу Чорне море було театром суперництва росії та Заходу, яке посилилося після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо скласти рейтинг потенційних місць, де блок НАТО міг би зіткнутися з рф, то Чорне море посіло б у цьому списку одне з перших місць.

Про те, як загострилася ситуація в акваторії після того, як російські повітряні сили збили американський безпілотник, йдеться у матеріалі The New York Times.

Оглядачі пишуть, що збитий росіянами розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper послужив суворим нагадуванням багатьом країнам того, що Чорне море може стати гарячою точкою випадково чи навмисно. Віцепрезидент Німецького фонду Маршалла в США Ян Лессер зазначив, що чим довше триває російсько-українська війна, тим вища ймовірність того, що ситуація в акваторії вийде з-під контролю.

Однією з найвпливовіших у Чорному морі держав є Туреччина, яка контролює рух суден морськими шляхами через дві протоки — Дарданелли та Босфор. Конвенція Монтре від 1936 року дає Туреччині право закривати протоки для більшості військових перевезень під час війни, і вона скористалася цим правом після вторгнення росії до Україну в 2022 році.

З іншого боку, Чорне море має величезне значення для росії, де вона намагається розширити свій вплив в останні роки, що, зі свого боку, створює в регіоні осередок нестабільності. Про це свідчать воєнні дії в Грузії у 2008 році та конфлікт між Азербайджаном і Вірменією у 2020 році за посередництва москви.

Але найвагомішою подією у регіоні стала анексія Криму в 2014 році, наголосили оглядачі. Це посилило позиції росії у Чорному морі та дало їй контроль над Севастополем, єдиним російським портом із теплими водами. На посилення військової присутності рф відреагував президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який у 2016 році заявив, що море "майже перетворилося на російське озеро".

Тим часом геополітичні суперники з блоку НАТО активізували свої дії навколо Чорного моря — спрямовували свої військові кораблі та спостерігали польоти, а після початку війни в Україні кількість маневрів збільшилася.

СШАЧорне морефлотбезпілотникивійна в Україніросія окупанти

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