Експерти розповіли, що саме використала росія для нового удару по енергетиці України

Саму атаку почали з опівночі заходженням в український повітряний простір десятків БПЛА типу "‎Шахед"

Для атаки 26 серпня росіяни використали дрони, а також крилаті, керовані та високошвидкісні ракети наземного, повітряного та морського базування.

Про це повідомляє Defense Express.

Для нового удару вперше за тиждень кораблі рф вийшли із Новоросійська. Раніше, нагадаємо, повідомлялось, що росіяни перегородили вхід до бухти іржавими баржами.

Вперше з кінця минулого місяця росіяни залучили МиГ-31К – версію радянського винищувача-перехоплювача МиГ-31, яка може використовувати аеробалістичну ракету 9-А-7660 "‎Кинжал"‎. Самі росіяни називають її "‎гіперзвуковою", що, вочевидь, не відповідає дійсності.

Також для удару використали багату кількість бомбардувальників. Повідомляється, що пуски проводили одночасно 11 стратегічних Ту-95МС та 6 дальніх Ту-22М3.