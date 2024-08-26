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Експерти розповіли, що саме використала росія для нового удару по енергетиці України

26 серпня 2024, 12:15
Експерти розповіли, що саме використала росія для нового удару по енергетиці України
Фото з відкритих джерел
Саму атаку почали з опівночі заходженням в український повітряний простір десятків БПЛА типу "‎Шахед"
Для атаки 26 серпня росіяни використали дрони, а також крилаті, керовані та високошвидкісні ракети наземного, повітряного та морського базування.
 
Про це повідомляє Defense Express. 
 
Для нового удару вперше за тиждень кораблі рф вийшли із Новоросійська. Раніше, нагадаємо, повідомлялось, що росіяни перегородили вхід до бухти іржавими баржами.
 
Вперше з кінця минулого місяця росіяни залучили МиГ-31К – версію радянського винищувача-перехоплювача МиГ-31, яка може використовувати аеробалістичну ракету 9-А-7660 "‎Кинжал"‎. Самі росіяни називають її "‎гіперзвуковою", що, вочевидь, не відповідає дійсності. 
 
Також для удару використали багату кількість бомбардувальників. Повідомляється, що пуски проводили одночасно 11 стратегічних Ту-95МС та 6 дальніх Ту-22М3. 
 
Саму атаку почали з опівночі заходженням в український повітряний простір десятків БПЛА типу "‎Шахед"‎. За неофіційними даними мова йшла про понад 80 дронів.
 
Якщо казати про цілі ударів, то ними стали об'єкти цивільної критичної інфраструктури по всій країні. Одну з крилатих ракет було збито на межі Закарпатської та Львівської областей.
 
Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ситуація в українській енергетиці після атаки є непростою.

 

війна в Україніатака рфросія окупанти

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