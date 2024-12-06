Експерти зі США, ЄС, Британії та України обговорили стратегію перемоги України: НАТО, безпека та стримування росії

Сполучені Штати повинні відкинути вимогу росії про примусовий нейтралітет і фактичне роззброєння України.

Переможна стратегія для України вимагає гарантій безпеки та можливості вступу країни в Євросоюз і НАТО, вважають експерти, які взяли участь у дискусії, що відбулася 2 та 3 грудня в Мічиганському університеті за сприяння Центру Вайзера з питань Європи та Євразії та "Атлантичної ради".

Вони зауважують, що в інтересах США, якщо Україна залишиться вільною і суверенною, а росія зазнає поразки у своїй агресивній війні і буде стримуватися в майбутньому.

"росія, яку підтримують Китай, Іран і Північна Корея, залишається загрозою, з якою Сполучені Штати і Європа повинні боротися силою і рішучістю.

Якщо не зупинити зловмисні дії росії, включаючи її повномасштабне вторгнення в Україну, вони завдадуть шкоди політичним, військовим та економічним інтересам США в Європі, на Близькому Сході та в Азії.

Президент Дональд Трамп має можливість провести більш ефективну кампанію тиску на росію і домогтися припинення війни. Це завадить росії та її союзникам і зменшить шанси на Третю світову війну", - вважають учасники дискусії.

І дають рекомендації для наступної адміністрації США:

Якнайшвидше припинення вогню по лінії зіткнення може зупинити гарячу фазу війни, але має бути передбачати забезпечення безпеки для України. Припинення вогню має гарантуватися військами на місцях. Європейські члени НАТО повинні очолити ці зусилля за підтримки США.

Оборонні гарантії стануть передумовою довготривалого припинення війни. Членство в НАТО є оптимальним способом забезпечення суверенітету і безпеки України. Сполучені Штати повинні відкинути вимогу росії про примусовий нейтралітет і фактичне роззброєння України. Питання вступу України в НАТО має бути врегульоване лише між США, їхніми союзниками по НАТО та Україною.

Оборона України в НАТО може бути побудована на основі її ресурсів, загартованої у боях армії, передових військових технологій. Зростаючі можливості європейських країн можуть забезпечити додаткову підтримку, необхідну українцям для стримування війни в майбутньому. Озброєння США матиме важливе значення для цього.

Гарантії НАТО мають поширюватися лише на підконтрольну Україні територію. Однак США і Європа не повинні визнавати претензії росії на українську територію і повинні відкидати будь-які спроби силової зміни кордонів.

Як член НАТО, Україна має зобов’язатися відновити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів мирними та дипломатичними засобами. До її вступу союзники повинні зробити додаткові кроки для інтеграції України в Альянс, зокрема, запропонувавши постійне місце в Північноатлантичній раді, а українському генералу - місце у Військовому комітеті.

Сполучені Штати і Європа повинні посилити інвестиції у свою оборонну промисловість. США і союзникам потрібна нова політика стримування рф, яка включає, зокрема, утримання російських активів замороженими, збереження обмежень на експорт технології, а також обережність у скасуванні санкцій. Не повинно бути повернення до залежності від російських енергетичних та інших ресурсів. Члени Альянсу повинні бути готові посилити економічний тиск і змусити росію заплатити ціну, якщо вона порушить умови припинення вогню.