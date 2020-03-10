Експериментальний препарат, який отримав хворий на Covid-19 Трамп, є одним з найбільш перспективних

Експериментальний препарат REGN-COV2, який дали хворому на коронавірус президенту США Дональду Трампу, входить до числа найбільш багатообіцяючих ліків від цієї хвороби, заявив професор Оксфордського університету Пітер Горбі.

"У лабораторії в культурах клітин (у цього препарату – ІФ) був дуже сильний ефект проти вірусу... Тож, можливо, серед доступних ліків – це одне із найбільш багатообіцяючих", – наводить видання The Guardian слова професора, який бере участь у програмі RECOVERY – британських загальнонаціональних випробувань методів лікування пацієнтів із важкою формою коронавірусу, пише "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що одна доза REGN-COV2, розробленого американською біотехнологічною компанією Regeneron Pharmaceuticals, дає "тривалий захист" на період від чотирьох до шести тижнів, і це підходить для літніх пацієнтів.

Професор зазначив, що REGN-COV2 вже отримали 400-500 пацієнтів, і поки що жодних даних про небезпеку препарату не надходило. Він додав, що препарат відправлять наступного тижня ще в 30-40 лікарень Великої Британії.

У п'ятницю стало відомо, що Трамп і його дружина заразилися коронавірусом. Лікарі вирішили, що президенту краще провести кілька днів у госпіталі під наглядом фахівців. Дружина Трампа Меланія перебуває на карантині в Білому домі.

Пізніше лікарі військового госпіталю імені Волтера Ріда прописали Трампу препарат Remdesivir. Крім того, раніше його особистий лікар повідомив, що Трампу ввели експериментальний препарат від Regeneron Pharmaceuticals, щоб в організмі з'явилися антитіла для боротьби проти вірусу. Крім того, він приймає вітаміни, аспірин і кілька інших препаратів.

Нагадаємо, що Трампа з коронавірусом госпіталізували, але він продовжив керувати країною.