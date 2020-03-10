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Експериментальний препарат, який отримав хворий на Covid-19 Трамп, є одним з найбільш перспективних

REGN-COV2 вже отримали до 500 пацієнтів
Експериментальний препарат REGN-COV2, який дали хворому на коронавірус президенту США Дональду Трампу, входить до числа найбільш багатообіцяючих ліків від цієї хвороби, заявив професор Оксфордського університету Пітер Горбі.
Експериментальний препарат, який отримав хворий на Covid-19 Трамп, є одним з найбільш перспективних Фото: ap.org

"У лабораторії в культурах клітин (у цього препарату – ІФ) був дуже сильний ефект проти вірусу... Тож, можливо, серед доступних ліків – це одне із найбільш багатообіцяючих", – наводить видання The Guardian слова професора, який бере участь у програмі RECOVERY – британських загальнонаціональних випробувань методів лікування пацієнтів із важкою формою коронавірусу, пише "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що одна доза REGN-COV2, розробленого американською біотехнологічною компанією Regeneron Pharmaceuticals, дає "тривалий захист" на період від чотирьох до шести тижнів, і це підходить для літніх пацієнтів.

Професор зазначив, що REGN-COV2 вже отримали 400-500 пацієнтів, і поки що жодних даних про небезпеку препарату не надходило. Він додав, що препарат відправлять наступного тижня ще в 30-40 лікарень Великої Британії.

У п'ятницю стало відомо, що Трамп і його дружина заразилися коронавірусом. Лікарі вирішили, що президенту краще провести кілька днів у госпіталі під наглядом фахівців. Дружина Трампа Меланія перебуває на карантині в Білому домі.

Пізніше лікарі військового госпіталю імені Волтера Ріда прописали Трампу препарат Remdesivir. Крім того, раніше його особистий лікар повідомив, що Трампу ввели експериментальний препарат від Regeneron Pharmaceuticals, щоб в організмі з'явилися антитіла для боротьби проти вірусу. Крім того, він приймає вітаміни, аспірин і кілька інших препаратів.

Нагадаємо, що Трампа з коронавірусом госпіталізували, але він продовжив керувати країною.

 
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03 10 2020 15:11
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