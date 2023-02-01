Експорт із ЄС в росію впав майже на 50% на фоні вторгнення в Україну

З початку повномасштабного вторгнення експорт товарів з країн Євросоюзу в росію впав на 47%.

Про це повідомляє DW.

За даними видання, якщо у 2021 році експорт в рф становив 69,2 млрд євро, то за 2022 рік він скоротився до 36,3 млрд євро.

У той же час до білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану надійшло товарів з ЄС на 20,3 млрд євро в порівнянні з 13,7 млрд євро за аналогічний період в 2021 році. При цьому експорт із цих країн до Європейського Союзу теж виріс майже на 40% – до 9,4 млрд євро.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки росії, на шість місяців, тобто до 31 липня 2023 року.