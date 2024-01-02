Експорт китайських верстатів до росії зріс в 10 разів після вторгнення в Україну – FT

На сьогодні китайські верстати чи не єдині, які доступні для росіян.

Про це пише бритаснька газета Financial Times.

Після повномасштабного вторгнення на Україну китайські поставки до рф сучасних верстатів виросли в 10 разів.

Тепер китайські виробники домінують в торгівлі високоточними пристроями з числовим програмним управлінням, життєво важливими для військової промисловості кремля. Різке зростання поставок сучасних верстатів дозволяють виконувати надзвичайно точну фрезерну обробку металу.

Це турбує союзників України, які намагаються обмежити доступ росії до цього обладнання.

За даними митниці рф, в липні китайські виробники поставили обладнання на 68 мільйонів доларів, ще в лютому 2022 року становив 6,5 мільйона доларів.

Разом з тим, імпорт в росію інструментів з ЧПУ з Європи різко скоротився через посилення санкцій.

Аналітики вважають, що москва прагне отримувати інструменти з ЧПУ з джерел, які не підпадають під міжнародний контроль.

Митні декларації демонструбіт, що в липні на частку пристроїв з ЧПУ китайського походження припало 57% російського імпорту за вартістю, тоді як до війни цей показник становив всього 12%.

Також росія імпортує значні обсяги інструментів з ЧПУ, вироблених на Тайвані і в Південній Кореї.

В листопаді США ввели масштабні санкції щодо всіх великих російських імпортерів інструментів з ЧПУ, в тому числі і тих, хто перевіз обладнання на суму менше 200 тисяч доларів з моменту вторгнення в лютому минулого року. Китайські компанії, які продовжують торгувати з російськими імпортерами, тепер ризикують потрапити під санкції США, які поставлять під загрозу їх здатність торгувати на інших ринках.

Пекін наполягає на тому, що не постачає смертоносну зброю до москви, і заперечує підтримку військових дій росії, але також відкидає застосування санкцій. Китайські поставки товарів, включаючи нафту, обладнання, споживчі товари та авто, допомагають підтримати постраждалу від санкцій російську економіку.

Голова КНР Сі Цзіньпін в жовтні повідомив російському лідеру Володимиру Путіну, що річний обсяг торгівлі між двома країнами досяг "історичного максимуму" і становить майже 200 мільярдів доларів.

Аналітик Вашингтонської організації c4ads Аллен Маггард займається аналізом конфліктів.

"Верстати з ЧПУ можуть швидко виробляти складні компоненти з металу та інших жорстких матеріалів з постійним ступенем точності і акуратності. Ці якості роблять такі верстати цінними для оборонного виробництва", - сказав Маггард.

Також вони часто це великогабаритне обладнання, що робить їх складнішими для контрабанди до росії з Заходу, ніж менші компоненти, такі як мікрочіпи.

Аналіз експортних документів показує, що деякі великі виробники мають тісні зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

Колишній заступник помічника торгового представника США Емілі Кілкріз сказала, що Вашингтон неохоче використовував фінансові санкції проти китайських компаній, які допомагають москві, через побоювання, що це знизить ефективність таких заходів у разі кризи у відносинах з Пекіном.

Згідно з аналізом Інституту економік Банку Фінляндії, що розвиваються, середня ціна кошика китайських товарів для рф, здатних підтримати її військові дії, зросла на 78% з 2021 по 2023 рік. При цьому ціна китайського експорту тих же товарів в інші країни зросла всього на 12%.

За словами директора російсько-євразійського центру Карнегі в Берліні Олександра Габуєва, існуючі санкції США і заходи експортного контролю проти військових підрядників Пекіна з інших питань змусили багато китайських компаній ігнорувати потенційні санкційні ризики США.

"Багато китайських компаній очікують, що рано чи пізно всі компанії, пов'язані з Народно-визвольною армією, потраплять під санкції. Тому вони вважають, що або можна спробувати залишитися на ринку, уникаючи поглиблення військових зв'язків, і все одно потрапити під санкції, або можна просто піти напролом", - сказав Габуєв.

Як саме росія застосовує китайські пристрої з ЧПУ, які вона імпортувала, поки неясно. Ймовірно, російські оборонні заводи тільки "починають використовувати китайські верстати з ЧПУ".