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ПОЛІТИКА

Експорт російської нафти через морські порти впав до найнижчого рівня з лютого

09 липня 2025, 09:44
Експорт російської нафти через морські порти впав до найнижчого рівня з лютого
Ціни на "чорне золото" падають.

За останні чотири тижні до 6 липня середньодобові морські поставки російської нафти впали до 3,12 млн барелів на добу — це найнижчий показник із кінця лютого.

Як повідомляє Bloomberg, зниження експорту на 3% порівняно з попереднім періодом зумовлене тим, що зростання переробки на російських нафтопереробних заводах випереджає темпи видобутку, обмежуючи обсяги сировини для експорту. Крім того, на експорт впливають додаткові скорочення видобутку, яких росія дотримується у рамках угоди ОПЕК+.

Видобуток нафти за цей період збільшився всього на 60 тисяч барелів на добу — приблизно третину від дозволеного квотами ОПЕК+. Водночас переробка зросла на 140 тисяч барелів на добу, що додатково зменшує обсяги, доступні для експорту. За умовами угоди ОПЕК+, росія має компенсувати попередні перевищення квот і планує подальше добровільне скорочення видобутку до вересня, що може ще більше обмежити експорт.

Попри загальне падіння, тижневі дані свідчать про тимчасове зростання обсягів поставок. За тиждень до 6 липня вони збільшилися на 280 тисяч барелів і досягли 3,28 млн барелів на добу. Це пов’язано з відновленням роботи терміналу Козьміно на Тихому океані після ремонтів. Основне зростання забезпечили порти Козьміно, Де Кастрі та арктичний Мурманськ, тоді як обсяги з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга знизилися. Також зафіксовані поставки казахстанської нафти KEBCO з Усть-Луги і Новоросійська.

Щодо цін, загальна вартість російського експорту за тиждень зросла приблизно на $100 млн (8%) і склала $1,36 млрд, незважаючи на другий тиждень поспіль падіння середніх цін. Так, ціна на нафту Urals знизилася до $57,25 за барель, ESPO — до $62,80, а ціна на постачання до Індії впала до $67,32. Водночас за чотири тижні середні ціни Urals і ESPO зросли на $0,80 і $1 відповідно, але загальна вартість експорту за цей період все ж впала на 1% через скорочення обсягів.

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