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Експорт російської нафти морем може скоротитися у найближчі тижні на тлі санкцій США – Bloomberg

14 січня 2025, 19:33
Експорт російської нафти морем може скоротитися у найближчі тижні на тлі санкцій США – Bloomberg
Фото: tsn.ua
Зазначається, що заходи США підірвали очікування наявності значного глобального профіциту постачання цього року та спричинили зростання ф'ючерсів на нафту.
Експорт російської нафти морем може скоротитися в найближчі тижні після того, як США ввели санкції проти двох найбільших експортерів рф та близько 160 танкерів тіньового флоту.
 
Про це повідомляє  Bloomberg.
 
За інформацією видання, у найближчі місяці трейдери уважно стежитимуть за перевезеннями, враховуючи, що компанії "Газпром Нафта" та "Сургутнафтогаз" забезпечували майже 30% морського експорту росії, а підсанкційні трейдери та танкери транспортували мільйони барелів нафти.
 
Зазначається, що заходи США підірвали очікування наявності значного глобального профіциту постачання цього року та спричинили зростання ф'ючерсів на нафту.
 
Наслідки цих останніх заходів будуть особливо відчутними для тих потоків нафти, які спрямовані на Тихоокеанський регіон. Приблизно три чверті вантажів марки ESPO, відправлених з початку жовтня, перевозилися суднами, які тепер опинилися під санкціями.
 
Крім того, весь флот спеціалізованих танкерів-шатлів, що використовуються для нафтових і газових проєктів "Сахалін-1" і "Сахалін-2", також було внесено до санкційного списку.

 

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