Експорт російських нафтопродуктів упав до найнижчого рівня з 2022 року — Bloomberg

Загальний добовий обсяг морських поставок нафтопродуктів за перші 26 днів жовтня став найнижчим за останні майже чотири роки.

Експорт готових нафтопродуктів з росії впав до мінімальних рівнів, оскільки комбінація з аварій на НПЗ і посилення західних санкцій душать торгівлю енергоносіями країни. Загальний обсяг морських поставок нафтопродуктів у середньому становив 1,89 мільйона барелів на добу за перші 26 днів цього місяця — найнижчий показник щонайменше з початку 2022 року, за даними Vortexa Ltd., зібраними Bloomberg.

Хоча експорт дизельного палива дещо зріс, слабкі завантаження нафти та мазуту, особливо з балтійських портів після атак на експортний хаб Усть-Луга, вплинули на загальні потоки. Несприятливі погодні умови в регіоні останніми днями також могли вплинути на роботу портів.

Це падіння є невдачею для зусиль москви зберегти стабільні енергетичні доходи, оскільки українські удари дронами по російській енергетичній інфраструктурі та ескалація санкцій порушують фінансування та транспортування нафти. Остання хвиля обмежень, спрямованих проти нафтових гігантів "Роснєфті" та "Лукойлу", додала нової невизначеності, змушуючи трейдерів маневрувати маршрутами платежів і тривалістю рейсів перед наближенням дедлайну санкцій США 21 листопада.

У короткостроковій перспективі експорт дизельного палива залишається відносно стабільним, оскільки більшість постачань спрямована на сусідні ринки, такі як Туреччина та Африка, які можна доставити до закінчення дозволеного періоду. Потоки нафти та мазуту більш вразливі, з довгими рейсами до Азії, що ставить деякі санкціоновані вантажі під ризик затримки.

Нагадаємо, українські захисники за допомогою далекобійних безпілотників завдали серію ударів по російських нафтопереробних заводах. Це викликало в росії паливну кризу.