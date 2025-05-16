Експосолка США Бріджит Брінк заявила, що подала у відставку через незгоду з політикою Трампа щодо України
16 травня 2025, 17:51
Фото: СБУ
Брінк не змогла прийняти нинішню політику Вашингтона.
Бріджит Брінк пішла з посади посла Сполучених Штатів в Україні через політику Дональда Трампа щодо України.
Про це Брінк написала у колонці для видання Detroit Free Press.
"Я щойно повернулася додому до Мічигану після трьох років на найважчій посаді в моєму житті — посла США в Україні, де я підтримувала нашого демократичного союзника у боротьбі з жорстокою, неспровокованою агресією росії", — написала експосадовиця.
Вона наголосила, що працювала у дипломатичнй службі під час правління п’ятьох президентів — як республіканців, так і демократів, — але не змогла прийняти нинішню політику Вашингтона.
"Від початку адміністрації Трампа зовнішньополітичний курс зосереджений на тиску на жертву — Україну — замість агресора — росії. Я більше не могла добросовісно реалізовувати цю політику і вважала своїм обов’язком піти у відставку", — зазначила дипломатка.
Брінк заявила, що бачила наслідки війни на власні очі й застерегла, що поступки росії загрожують не лише Україні, а й безпеці всіх союзників НАТО.
"Якщо ми дозволимо путіну перекроювати кордони силою, він не зупиниться на Україні. Його мета — відновлення імперського минулого, і це становить пряму загрозу безпеці наших союзників", - вважає експосол.
Брінк підкреслила, що "коли Америка не очолює вільний світ, під загрозою опиняється власний успіх нашої нації".