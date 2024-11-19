Експосол США пояснив, чому удари ATACMS по рф будуть менш ефективними, ніж очікувалося

Кілька місяців тому рф вивела багато своїх логістичних центрів і більшу частину стратегічної авіації за межі зони дії Atacms

Адміністрація Байдена нарешті дозволила Україні використовувати ракети великої дальності Atacms проти військових цілей у росії. Це позитивний крок, але він зроблений із запізненням, що знижує його ефективність.

Про це заявив колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної ради США Джон Гербст у колонці для Atlantic Council.

"Кілька місяців тому москва вивела багато своїх логістичних центрів і більшу частину стратегічної авіації за межі зони дії Atacms. Якби Білий дім дозволив використовувати цю зброю проти цілей у росії з моменту її отримання Україною, тоді збиток для російської армії був би набагато більшим", – пояснив Гербст.

Попри це, рішення все одно вітається. За словами експосла, ракети Atacms стануть у нагоді у відповідь на останню ескалацію москви – введення у війну до десяти тисяч північнокорейських військ. На додаток до багатомісячних спроб москви захопити східноукраїнський логістичний центр Покровськ, триває інший, більш інтенсивний контрнаступ ворога в Курській області росії. У цьому контрнаступі беруть участь близько п'ятдесяти тисяч російських і північнокорейських військ. Atacms і французькі та британські ракети великої дальності, які тепер можна використовувати проти цілей у росії, значно ускладнять логістику ворога.