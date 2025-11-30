Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Експосолка України в США Маркарова стане радницею Зеленського із питань відбудови України та інвестицій

30 листопада 2025, 15:15
маркарова оксана посол
Глава держави зазначив, що Україна має "довгострокову мету" — забезпечити для держави можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.
Президент Володимир Зеленський заявив, що колишня посолка України у США Оксана Маркарова стане його радницею з питань відбудови України та інвестицій.
 
Про це він повідомив у соцмережах.
 
Так, глава держави зазначив, що Україна має "довгострокову мету" — забезпечити для держави можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.
 
За словами Зеленського, це завдання для уряду України та всіх інституцій та українського бізнесу.
 
"Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме — кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами", — додав президент.
 
Сама Маркарова подякувала Зеленському за довіру та наголосила, що, працюючи в приватному секторі, матиме за честь "бути корисною Україні".
 
Нагадаємо, раніше у "Слузі Народу" повідомляли, що Оксана Маркарова відмовилася від пропозиції очолити Офіс президента замість Андрія Єрмака. Сама ж Макарова заперечила, що їй пропонували цю посаду.

 

війна в Україніросія окупанти

