Експосолка України в США Маркарова стане радницею Зеленського із питань відбудови України та інвестицій

Президент Володимир Зеленський заявив, що колишня посолка України у США Оксана Маркарова стане його радницею з питань відбудови України та інвестицій.

Так, глава держави зазначив, що Україна має "довгострокову мету" — забезпечити для держави можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.

За словами Зеленського, це завдання для уряду України та всіх інституцій та українського бізнесу.

"Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме — кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами", — додав президент.

Сама Маркарова подякувала Зеленському за довіру та наголосила, що, працюючи в приватному секторі, матиме за честь "бути корисною Україні".

Нагадаємо, раніше у "Слузі Народу" повідомляли, що Оксана Маркарова відмовилася від пропозиції очолити Офіс президента замість Андрія Єрмака. Сама ж Макарова заперечила, що їй пропонували цю посаду.