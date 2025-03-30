Експрем’єр Італії Д’Алема заявив, що Зеленський відправляв його в Китай та Бразилію на "секретну місію" щодо України

Експрем’єр Італії Массімо Д'Алема заявив, що виконував дипломатичну місію на прохання президента України Володимира Зеленського. Він відвідав Бразилію та Китай, щоб з’ясувати їхню позицію щодо повномасштабної війни.

Про це пише La Repubblica.

За словами Д'Алеми, зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою виявилася невдалою.

"Лула практично виставив мене за двері, заявивши, що війна в Україні – це проблема американців, і нехай вони самі її вирішують. Він також порадив мені більше цікавитися ситуацією в Палестині", – розповів італійський політик.

Натомість у Китаї Д'Алема мав змістовну бесіду з головою зовнішньополітичного відділу Комуністичної партії Китаю. Чиновник представив пропозицію щодо створення міжнародних миротворчих сил за аналогією з Косово.

На завершення розмови представник Китаю вимовив фразу, яка змусила Д'Алему замислитися:

"Ви перший європеєць, який приїхав поговорити з нами про це. Решта лише просять нас не підтримувати росію".

Як зазначає La Repubblica, результати цієї "секретної місії" залишаються невідомими. Водночас Д'Алема наголосив, що, на його думку, Китай не можна звинувачувати у війні в Україні.