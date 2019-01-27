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Екс-розслідувач Гнап заявив, що не веде переговорів із Гриценком та Садовим про об’єднання

Гнап наголосив, що це "дуже старе питання": чому демократи не можуть об’єднатися?
Колишній журналіст-розслідувач, кандидат у президенти Дмитро Гнап повідомив, що він не вів переговорів ні з очільником Львова Андрієм Садовим, ні з лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком щодо висунення єдиного кандидата від демократичних сил.
Екс-розслідувач Гнап заявив, що не веде переговорів із Гриценком та Садовим про об’єднання Фото: facebook.com/gnap.ua

За його словами, він та партія "Сила людей", яка висунула його в президенти, готові допомагати єдиному кандидату від демократичних сил. Гнап наголосив, що він чекає від Садового та Гриценка рішення про висунення такого кандидата, повідомляє "Громадське".

На запитання, коли це станеться, екс-розслідувач відповів: "Я не знаю".

Гнап наголосив, що це "дуже старе питання": чому демократи не можуть об’єднатися?

"Кожний демократ має особистий погляд на життя, погляд на зміни у світі. Саме тому демократам так важко об’єднатися. Наші вороги, наші опоненти є частиною цієї корупційної системи, тому вони легко об’єднуються для того, аби робити "погані речі", - пояснив він.

Також Гнап додав, що в нього є багато запитань до Гриценка та Садового: перш за все, він хотів би знати, хто є донорами та спонсорами їхніх виборчих кампаній.

Нагадаємо, що висунутий для участі у виборах президента 2019 року кандидат від політичної партії "Сила Людей" Дмитро Гнап зніме свою кандидатуру, якщо Андрій Садовий, Святослав Вакарчук та Анатолій Гриценко висунуть єдиного кандидата. Водночас, він не заперечує, що й сам хоче стати цим єдиним кандидатом.

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27 01 2019 21:58
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