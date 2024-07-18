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​Електроенергію не відключатимуть за 20 км від кордону з росією та білоруссю та від лінії фронту – Шмигаль

18 липня 2024, 16:53
​Електроенергію не відключатимуть за 20 км від кордону з росією та білоруссю та від лінії фронту – Шмигаль
Уряд формує перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання.
Енергопостачання не відключатимуть у населених пунктах і на об'єктах у 20-кілометровій зоні від кордону з росією та білоруссю, а також у 20 кілометрах прифронтової зони.
 
Про це на виїзному засіданні уряду в Запорізькій області повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".
 
"Стан енергетики - визначальний фактор життя області та всієї країни. Через російський терор та аномальну спеку ми фіксуємо постійний дефіцит генераційних потужностей, тож "Укренерго" змушене вдаватися до відключень споживачів. У цих умовах запит суспільства - це справедливість у розподілі наявної електроенергії", - сказав Шмигаль.
 
За його словами, уряд відповідає на цей запит і формує перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання.
 
"За результатами комунікації по ОВА конкретизуємо цей список. До критично важливих входять об'єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні. Сьогодні також додаємо норму, що від світла не відключатимуть населені пункти, а також об'єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з росією, білоруссю і в 20 кілометрах прифронтової зони", - повідомив прем'єр.
 
Також, за словами Шмигаля, уряд "прописує і покращує алгоритм, що забезпечує рівномірну черговість і тривалість відключень".

 

електростанціявійна в Україніросія окупанти

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