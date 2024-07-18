​Електроенергію не відключатимуть за 20 км від кордону з росією та білоруссю та від лінії фронту – Шмигаль

Уряд формує перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання.

Енергопостачання не відключатимуть у населених пунктах і на об'єктах у 20-кілометровій зоні від кордону з росією та білоруссю, а також у 20 кілометрах прифронтової зони.

Про це на виїзному засіданні уряду в Запорізькій області повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Стан енергетики - визначальний фактор життя області та всієї країни. Через російський терор та аномальну спеку ми фіксуємо постійний дефіцит генераційних потужностей, тож "Укренерго" змушене вдаватися до відключень споживачів. У цих умовах запит суспільства - це справедливість у розподілі наявної електроенергії", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд відповідає на цей запит і формує перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання.