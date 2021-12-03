Електронну картину художника Beeple продали за $69 млн - це рекорд для цифрових зображень
Стартова ціна становила лише 100 доларів, повідомляє "Громадське". Мозаїчне полотно існує тільки як jpg-файл, складений із п'яти тисяч фрагментів. Це маленькі зображення, які художник щодня публікував в інтернеті протягом п'яти тисяч днів від 2007 року.
Лот представили у вигляді невзаємозамінного токена (NFT). Це унікальний запис у блокчейні, який підтверджує право володіння віртуальним активом. Сума стала рекордною для угод із NFT.
Фото: Twitter NFTArtsGroup
Торги тривали два тижні. Протягом кількох останніх секунд надійшло багато заявок, що змусило організаторів продовжити аукціон. У результаті вартість картини перевищила $60 млн.
У Christie's наголосили, що внаслідок угоди Beeple став одним із трьох найдорожчих сучасних художників світу поруч із Джеффом Кунсом (США) та Девідом Гокні (Велика Британія).
Нагадаємо, що спалену картину Бенксі продадуть за допомогою блокчейн-технології
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