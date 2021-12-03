Електронну картину художника Beeple продали за $69 млн - це рекорд для цифрових зображень

Мозаїчне полотно існує тільки як jpg-файл, складений із п'яти тисяч фрагментів

Цифрову картину Everydays: The First 5000 Days ("Повсякденності. Перші п'ять тисяч днів") американського художника Майка Вінкельмана, відомого під псевдонімом Beeple, продали на аукціоні Christie’s за 69,35 мільйона доларів.

Стартова ціна становила лише 100 доларів, повідомляє "Громадське". Мозаїчне полотно існує тільки як jpg-файл, складений із п'яти тисяч фрагментів. Це маленькі зображення, які художник щодня публікував в інтернеті протягом п'яти тисяч днів від 2007 року.

Лот представили у вигляді невзаємозамінного токена (NFT). Це унікальний запис у блокчейні, який підтверджує право володіння віртуальним активом. Сума стала рекордною для угод із NFT.

Фото: Twitter NFTArtsGroup

Торги тривали два тижні. Протягом кількох останніх секунд надійшло багато заявок, що змусило організаторів продовжити аукціон. У результаті вартість картини перевищила $60 млн. У Christie's наголосили, що внаслідок угоди Beeple став одним із трьох найдорожчих сучасних художників світу поруч із Джеффом Кунсом (США) та Девідом Гокні (Велика Британія).

Нагадаємо, що спалену картину Бенксі продадуть за допомогою блокчейн-технології